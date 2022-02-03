Депутат ГД Сухарев предложил расширить условия получения налогового вычета на фитнес

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести налоговый вычет для граждан, оплачивающих услуги фитнеса для родителей-пенсионеров. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении депутат отметил, что с внесением поправок в налоговое законодательство работающие граждане получили право на социальный налоговый вычет по расходам, произведённым с 1 января 2022 года на физкультурно-оздоровительные услуги для себя или своих несовершеннолетних детей.

В то же время, как он уточнил, действующая норма не предусматривает поддержку такой категории граждан, как пенсионеры. Граждане, получающие пенсию по старости и не осуществляющие трудовую деятельность, не имеют возможности воспользоваться данной льготой, так как сами не являются плательщиками НДФЛ.

Если занятия спортом родителей-пенсионеров оплачивают их работающие дети, они также не имеют возможности получить социальный налоговый вычет по данным расходам, добавил Сухарев.

При этом самостоятельно оплачивать занятия в частном фитнес-клубе или бассейне имеет возможность далеко не каждый неработающий пенсионер, желающий поддерживать своё физическое состояние и здоровье, отметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации в части предоставления налогоплательщику права на получение социального налогового вычета в случае, если он из собственных средств оплачивает физкультурно-оздоровительные услуги для своего родителя, получающего пенсию по старости и не осуществляющего трудовую деятельность», — говорится в тексте обращения.

Максимальная годовая сумма налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги составляет 120 тыс. рублей, из которой гражданин может вернуть 13% — не более 15,6 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%.