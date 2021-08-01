В России вступил в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом

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В России вступил в силу закон о социальном налоговом вычете на доходы физических лиц за оказанные услуги в физкультурно-оздоровительной сфере.

Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с принятым документом россияне смогут вернуть 13% от расходов на занятия спортом. Максимальная сумма, которую можно получить за год, составит 120 тыс. рублей. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года.

Глава Минспорта России Олег Матыцин полагает, что принятие этих мер станет хорошим стимулом для россиян начать тренировки, а спорт станет доступнее.

«Те люди, для которых расходы на покупку абонемента в фитнес-клуб были слишком высокими, теперь, возможно, с введением налогового вычета начнут активнее записываться на занятия фитнесом», — сказал он.

Матыцин подчеркнул, что вычет охватывает и затраты на спортивные секции для детей.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, согласно которому вводится вычет по налогу на доходы физических лиц при затратах на спорт и фитнес.

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