Путин подписал закон о налоговом вычете за занятия спортом

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Президент России подписал закон, согласно которому вводится вычет по налогу на доходы физических лиц при затратах на спорт и фитнес.
Путин подписал закон о налоговом вычете за занятия спортом
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предполагает, что налоговый вычет будет предоставляться в сумме, которую гражданин уплатил за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями или ИП.

Ранее Совфед одобрил соответствующий закон

Согласно закону, можно будет вернуть 13% от расходов на спортивные занятия. Максимальная сумма таких расходов не будет превышать 120 тыс. рублей в год.

Максимальный размер вычета будет составлять 15,6 тыс. рублей.

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