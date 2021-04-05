Путин подписал закон о налоговом вычете за занятия спортом
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предполагает, что налоговый вычет будет предоставляться в сумме, которую гражданин уплатил за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями или ИП.
Ранее Совфед одобрил соответствующий закон.
Согласно закону, можно будет вернуть 13% от расходов на спортивные занятия. Максимальная сумма таких расходов не будет превышать 120 тыс. рублей в год.
Максимальный размер вычета будет составлять 15,6 тыс. рублей.