«Известия»: банки в России усилят контроль за денежными операциями клиентов
- РИА Новости
В статье говорится, что в сентябре 2021 года были утверждены методические рекомендации ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан в связи с зафиксированными случаями перевода денег между физлицами в целях отмывания преступных доходов и незаконной предпринимательской деятельности, в том числе онлайн-казино, финансовых пирамид и совершений операций в криптовалютных обменниках.
Для борьбы с нелегальными переводами ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, с которых проводятся операции с участием более десяти граждан в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день.
Также под подозрение подпадут операции по переводу между гражданами более 100 тыс. рублей в день и более 1 млн рублей в месяц.
При наличии оснований банки смогут блокировать такие операции. Отмечается, что если будет зафиксировано два и более отказов в выполнении переводов за один год, то банкам рекомендуется рассматривать возможность расторжения договора с клиентом.
В ЦБ и ряде банков сообщили, что уже применяют меры по контролю транзакций.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал о новом виде мошенничества под видом инвестиций в фондовый рынок.