«Известия»: банки в России усилят контроль за денежными операциями клиентов

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Российские банки должны будут до конца ноября усилить контроль за денежными операциями клиентов в целях борьбы с нелегальными транзакциями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на дорожную карту правительства, в которой поставлена соответствующая задача перед Центробанком.
«Известия»: банки в России усилят контроль за денежными операциями клиентов
  • РИА Новости

В статье говорится, что в сентябре 2021 года были утверждены методические рекомендации ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан в связи с зафиксированными случаями перевода денег между физлицами в целях отмывания преступных доходов и незаконной предпринимательской деятельности, в том числе онлайн-казино, финансовых пирамид и совершений операций в криптовалютных обменниках.

Для борьбы с нелегальными переводами ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, с которых проводятся операции с участием более десяти граждан в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день.

Также под подозрение подпадут операции по переводу между гражданами более 100 тыс. рублей в день и более 1 млн рублей в месяц.

При наличии оснований банки смогут блокировать такие операции. Отмечается, что если будет зафиксировано два и более отказов в выполнении переводов за один год, то банкам рекомендуется рассматривать возможность расторжения договора с клиентом.

В ЦБ и ряде банков сообщили, что уже применяют меры по контролю транзакций.

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