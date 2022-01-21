Юрист Соловьёв предупредил о новых видах мошенничества под предлогом инвестиций

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Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал о новом виде мошенничества под видом инвестиций в фондовый рынок.
Юрист Соловьёв предупредил о новых видах мошенничества под предлогом инвестиций
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По его словам, это связано с тем, что россияне, желая вложить и приумножить накопленные средства, сталкиваются с большим количеством сложностей.

«От необходимости инвестировать достаточно большие суммы и высоких комиссий за вывод средств до откровенных мошенников, которые создают для своей преступной деятельности специальные сайты, где и предлагают широкому кругу лиц «удобное обслуживание» и «высокий процент», — отметил Соловьёв.

Юрист объяснил, как работает подобная схема обмана. По его словам, человек может увидеть сайт, который предлагает «инвестировать онлайн и получать высокий доход».

«После регистрации на таком «брокерском» сайте на человека по телефону или онлайн выходит «специалист», который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение. А далее всё просто. Под разными предлогами (купля-продажа акций, облигаций, валютных корзин и т. д.) злоумышленники вытягивают из доверчивого клиента деньги, после чего предсказуемо перестают выходить на связь», — объяснил специалист.

Он предупредил, что подобные схемы используются по всей России.

«Будьте осторожны, не поддавайтесь соблазну и искушению, ведь именно на этом и играют преступники», — заключил собеседник RT.

Ранее член Национального финансового совета ЦБ, глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов высказался о повышении инвестграмотности россиян.

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