В Госдуме высказались о повышении инвестграмотности россиян
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Об этом сообщает ИА REGNUM.
«Очевидно, индивидуализация тестов для частных инвесторов будет способствовать снижению шансов для мошенников», — отметил депутат.
Он предложил обсудить вопросы стимулирования граждан в целях повышения их квалификации в инвестиционной сфере.
Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила о важности контролирования своих расходов.