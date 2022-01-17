В Госдуме высказались о повышении инвестграмотности россиян

Член Национального финансового совета ЦБ, глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) высказался о повышении инвестграмотности россиян.

Об этом сообщает ИА REGNUM.

«Очевидно, индивидуализация тестов для частных инвесторов будет способствовать снижению шансов для мошенников», — отметил депутат.

Он предложил обсудить вопросы стимулирования граждан в целях повышения их квалификации в инвестиционной сфере.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила о важности контролирования своих расходов.