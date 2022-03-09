Мишустин рассказал о мерах государственной поддержки сферы транспорта России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о разрабатываемых кабмином мерах поддержки отечественной сферы транспорта.
Мишустин рассказал о мерах государственной поддержки сферы транспорта России
  • РИА Новости

«Целый комплекс решений предусмотрен для транспорта. Поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолётов, предусмотрим введение ответных ограничений для стран, которые запрещают нашим морским судам заходить в их порты», — приводит его слова пресс-служба правительства в Telegram.

Мишустин добавил, что российские власти намерены снизить влияние на работу компаний железнодорожного транспорта России со стороны ряда международных организаций.

Российский премьер также заявил, что кабмин примет меры для стабильной работы строительной отрасли.

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