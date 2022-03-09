Правительство России примет меры, чтобы «не дать стройке остановиться»

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Правительство России создало комплекс мер для стабильной работы строительной отрасли, главная задача кабмина в настоящей ситуации — «не дать стройке остановиться», заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство России примет меры, чтобы «не дать стройке остановиться»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Часть мер коснётся таможенной сферы. В том числе предлагается упростить регулирование импорта. Большой комплекс мер разработан для помощи строительной отрасли. В текущих условиях наша главная задача — не дать стройке остановиться. Это важно прежде всего для миллионов наших граждан, которым нужны новые дома, квартиры, а также для профильного бизнеса», — сказал председатель правительства.

Кроме того, предлагается упростить разработку градостроительной документации и процедуры проведения публичных слушаний по ней.

«Ускорить предоставление земельных участков. При необходимости обеспечить продление действующих договоров аренды земли. Причём уполномоченные органы получат право устанавливать льготы для арендаторов», — заявил Мишустин.

По его словам, проще станет регистрация прав и на построенные объекты — на это потребуется минимальный пакет документов.

Ранее Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.

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