Кабмин запретил вывоз из России определённого ряда иностранных медизделий
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
«В России введён временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий... Речь идёт о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры», — указывается в заявлении.
Отмечается, что данный шаг позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о стабильной ситуации с лекарствами в России.