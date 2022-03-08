Кабмин запретил вывоз из России определённого ряда иностранных медизделий

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

«В России введён временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий... Речь идёт о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры», — указывается в заявлении.

Отмечается, что данный шаг позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о стабильной ситуации с лекарствами в России.