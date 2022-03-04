Глава Минздрава Мурашко заявил о стабильной ситуации с лекарствами в России

Ситуация с лекарствами в России стабильная, накоплен значительный запас препаратов. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная. В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов», — приводит ТАСС его слова по итогам совещания по вопросам обеспечения медицинской продукцией.

Мурашко добавил, что контракты по некоторым лекарственным препаратам заключены на два-три года.

Ранее в Минздраве сообщили, что в России в настоящее время обеспечен достаточный запас лекарств, в том числе входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.