Глава Минздрава Мурашко заявил о стабильной ситуации с лекарствами в России

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Ситуация с лекарствами в России стабильная, накоплен значительный запас препаратов. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Мурашко заявил о стабильной ситуации с лекарствами в России
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«Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная. В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов», — приводит ТАСС его слова по итогам совещания по вопросам обеспечения медицинской продукцией.

Мурашко добавил, что контракты по некоторым лекарственным препаратам заключены на два-три года.

Ранее в Минздраве сообщили, что в России в настоящее время обеспечен достаточный запас лекарств, в том числе входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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