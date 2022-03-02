Минздрав заявил о достаточном запасе лекарств в России
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что 2 марта состоялась встреча министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минпромторга Дениса Мантурова и представителей фармбизнеса.
«На данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе по номенклатуре ЖНВЛП», — заявили в Минздраве.
Ранее в фонде «Круг добра» заявили, что иностранные поставщики лекарств не отказываются от исполнения обязательств в связи с ограничительными мерами ряда стран в отношении России.