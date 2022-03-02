Минздрав заявил о достаточном запасе лекарств в России

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В России в настоящее время обеспечен достаточный запас лекарств, в том числе входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Минздрав заявил о достаточном запасе лекарств в России
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что 2 марта состоялась встреча министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минпромторга Дениса Мантурова и представителей фармбизнеса.

«На данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе по номенклатуре ЖНВЛП», — заявили в Минздраве.

Ранее в фонде «Круг добра» заявили, что иностранные поставщики лекарств не отказываются от исполнения обязательств в связи с ограничительными мерами ряда стран в отношении России.

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