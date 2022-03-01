«Круг добра»: зарубежные поставщики лекарств не отказываются от обязательств

Иностранные поставщики лекарств не отказываются от исполнения обязательств в связи с ограничительными мерами ряда стран в отношении России, сообщает фонд «Круг добра».

«Никто из поставщиков не отказывается от исполнения своих контрактов, обязательств, и большая часть поставщиков подтвердила свои обязательства по поставкам в соответствии с уже заключёнными контрактами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проведён анализ действующих контрактов и оценена возможность сохранить действующие цены на лекарства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны примут дополнительные санкции против России.