«Круг добра»: зарубежные поставщики лекарств не отказываются от обязательств
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«Никто из поставщиков не отказывается от исполнения своих контрактов, обязательств, и большая часть поставщиков подтвердила свои обязательства по поставкам в соответствии с уже заключёнными контрактами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проведён анализ действующих контрактов и оценена возможность сохранить действующие цены на лекарства.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны примут дополнительные санкции против России.