Канцлер ФРГ Шольц: Запад примет новые санкции против России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны примут дополнительные санкции против России.

«Мы примем, совершенно точно добавим новые меры к уже принятым (санкционным. — RT) пакетам, которые частично реализованы», — цитирует РИА Новости Шольца.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз развернёт тотальную экономическую войну против России.

26 стало известно, что Евросоюз ввёл ограничительные меры против Альфа-банка, Промсвязьбанка, банков «Открытие» и «Россия».

ЕС также запретил поставки товаров в Россию для использования в космической или авиационной промышленности, следует из текста положений об антироссийских санкциях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании.

В МИД России назвали санкции Евросоюза нелегитимными и необоснованными.