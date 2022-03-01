Канцлер ФРГ Шольц: Запад примет новые санкции против России

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны примут дополнительные санкции против России.
Канцлер ФРГ Шольц: Запад примет новые санкции против России
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  • © Thierry Monasse

«Мы примем, совершенно точно добавим новые меры к уже принятым (санкционным. — RT) пакетам, которые частично реализованы», — цитирует РИА Новости Шольца.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз развернёт тотальную экономическую войну против России.

26 стало известно, что Евросоюз ввёл ограничительные меры против Альфа-банка, Промсвязьбанка, банков «Открытие» и «Россия».

ЕС также запретил поставки товаров в Россию для использования в космической или авиационной промышленности, следует из текста положений об антироссийских санкциях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании.

В МИД России назвали санкции Евросоюза нелегитимными и необоснованными.

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