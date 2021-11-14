Работы по откачке топлива с севшего на мель контейнеровоза в Приморье приостановлены

Откачка топлива с севшего на мель контейнеровоза Rise Shine неподалёку от Находки приостановлена, заявил директор Приморского филиала морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский.

«Работы по откачке топлива приостановлены из-за погодных условий: волна высотой полтора метра не позволяет (продолжить работы. — RT). Танкер отвели», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам собеседника издания, у потерпевшего бедствие контейнеровоза установили боновые ограждения.

Ранее представитель Росморречфлота сообщил об обнаружении небольшого нефтяного пятна у борта Rise Shine. Новых повреждений корпуса при этом не было выявлено.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с аварийной ситуацией с судном.