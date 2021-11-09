Прокуратура начала проверку после аварийной ситуации с сухогрузом в Приморье
- РИА Новости
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«Организована проверка исполнения требований законодательства безопасности мореплавания, в ходе которой в том числе будет дана оценка действиям аварийно-спасательных служб», — приводит Интерфакс слова представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По информации прокуратуры, в районе Находки на мель сел контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы, на борту 14 членов экипажа, россиян среди них нет.
Аварийно-спасательные службы принимают меры, чтобы не допустить загрязнения морской акватории.
В сентябре сообщалось, что в Нижегородской области сел на мель круизный теплоход.