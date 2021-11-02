Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты способствуют повышению давления

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление жареного, солёного и сладкого не только повышает артериальное давление, но и вредит здоровью.

Быстрее всего на организм действует соль, сказала специалист в беседе с телеканалом «Москва 24».

«Это могут быть как явные соли, какие-то маринованные огурчики, помидорчики, солёная рыба, но также и скрытая соль. Те же колбасы, сосиски, обработанное мясо, бекон. Там мы не так сильно чувствуем соль, но её очень много», — объяснила она.

Повышение давления из-за употребления жареного происходит постепенно, так как со временем нарушается нормальный ток крови, сказала эксперт. Продукты с консервантами, красителями и усилителями вкуса также влияют на давление, напомнила Соломатина.

Кроме того, по словам диетолога, повышают давление и продукты, в которых содержится сахар.

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