Диетолог оценила пользу фруктов

Главный врач клиники эстетической медицины «Риммарита», терапевт, диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко оценила пользу фруктов.

«Фрукты не помогают сбрасывать лишний вес, поэтому не надо заменять приём пищи на фрукт, это точно, потому что это нарушает обмен — и липидный, и углеводный. Можно съесть жёсткий фрукт, не более одного в день, до обеда, причём через час-полтора после завтрака», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, если речь идёт о втором завтраке, то это может быть фрукт с какой-либо добавкой, к примеру яблоко с морковью.

Как считает Мойсенко, во второй половине дня фрукты нежелательны. Она добавила, что есть фрукт вечером или вместо ужина не следует.

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