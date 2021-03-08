Диетолог оценила пользу фруктов
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«Фрукты не помогают сбрасывать лишний вес, поэтому не надо заменять приём пищи на фрукт, это точно, потому что это нарушает обмен — и липидный, и углеводный. Можно съесть жёсткий фрукт, не более одного в день, до обеда, причём через час-полтора после завтрака», — заявила она в беседе с радио Sputnik.
По её словам, если речь идёт о втором завтраке, то это может быть фрукт с какой-либо добавкой, к примеру яблоко с морковью.
Как считает Мойсенко, во второй половине дня фрукты нежелательны. Она добавила, что есть фрукт вечером или вместо ужина не следует.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.