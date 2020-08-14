Врач оценил эффективность противовирусных спреев и мазей

Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин оценил эффективность противовирусных спреев и мазей.

«Конечно, нельзя однозначно сказать, что они неэффективны. Задача всех этих спреев, мазей и других средств защиты состоит в том, чтобы уменьшить площадь контакта вируса со слизистыми», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, в целом никакой 100%-ной защиты быть не может, так как это не механический барьер, а просто закрытие клеточных рецепторов, в случае с носом — ворсинчатого слоя слизистой.

«Механический барьер гораздо эффективнее, потому что через него вирусные частицы уже не пролетят. Поэтому ношение масок необходимо», — подчеркнул Лишин.

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