Врач оценил эффективность противовирусных спреев и мазей

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Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин оценил эффективность противовирусных спреев и мазей.
Врач оценил эффективность противовирусных спреев и мазей
  • РИА Новости

«Конечно, нельзя однозначно сказать, что они неэффективны. Задача всех этих спреев, мазей и других средств защиты состоит в том, чтобы уменьшить площадь контакта вируса со слизистыми», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, в целом никакой 100%-ной защиты быть не может, так как это не механический барьер, а просто закрытие клеточных рецепторов, в случае с носом — ворсинчатого слоя слизистой.

«Механический барьер гораздо эффективнее, потому что через него вирусные частицы уже не пролетят. Поэтому ношение масок необходимо», — подчеркнул Лишин.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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