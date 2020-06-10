В многоквартирных домах Подмосковья возобновили работы по капремонту
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский, исключение составят работы, требующие непосредственного контакта с жителями, в том числе ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вскрытие или восстановление полов.
Подрядчики обязаны соблюдать санитарные требования. Нарушителям грозят штрафы.
Ранее Udm-info.ru сообщал, что бассейны и фитнес-центры возобновят работу в Удмуртии с 15 июня.