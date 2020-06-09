Бассейны и фитнес-центры возобновят работу в Удмуртии с 15 июня

Бассейны и фитнес-центры откроются в Удмуртии с понедельника, 15 июня, заявил глава республики Александр Бречалов.

Об этом сообщает Udm-info.ru.

Порядок открытия и требования будут опубликованы на сайте регионального Минспорта.

По словам Бречалова, при благоприятном развитии ситуации в республике могут открыть центры дополнительного образования для детей, спа-салоны, солярии, массажные салоны, бани, сауны.

Разрешительные меры пока не затрагивают детскую оздоровительную кампанию.

Ранее заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как режим самоизоляции влияет на здоровье.