Бассейны и фитнес-центры возобновят работу в Удмуртии с 15 июня
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Об этом сообщает Udm-info.ru.
Порядок открытия и требования будут опубликованы на сайте регионального Минспорта.
По словам Бречалова, при благоприятном развитии ситуации в республике могут открыть центры дополнительного образования для детей, спа-салоны, солярии, массажные салоны, бани, сауны.
Разрешительные меры пока не затрагивают детскую оздоровительную кампанию.
Ранее заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как режим самоизоляции влияет на здоровье.