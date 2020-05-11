Иммунолог рассказал, как режим самоизоляции может влиять на здоровье

Заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов рассказал, как режим самоизоляции влияет на здоровье.

«Нам всегда говорили, что солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. И это действительно оправданно. И длительное нахождение дома может серьёзно повлиять на иммунитет», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, такое влияние начинается только тогда, когда люди не выходят на улицу в течение трёх — пяти месяцев. А на некоторых и это может никак не сказаться, добавил он.

Продолжительное нахождение дома также грозит появлением проблем с развитием мышц и обменом веществ, проблем с нервной системой.

«Многое зависит от организма человека в целом. Дети менее чувствительны к постоянному пребыванию дома, потому что у них иначе развита нервная система. Совсем другая ситуация — у пожилых людей», — сказал Костинов.

Он подчеркнул, что нарушать режим самоизоляции всё равно не стоит, поскольку остаётся риск заболеть COVID-19.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.