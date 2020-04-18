Работодатели в России смогут трудоустраивать иностранцев без патента

Работодатели в России, которые имеют право привлекать к работе иностранных граждан, смогут в период с 15 марта по 15 июня трудоустраивать их без обязательного наличия разрешения на работу.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«В период с 15 марта по 15 июня включительно работодатели и заказчики работ (услуг)... вправе в порядке, определённом законодательством России, привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Россию в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в России», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

При этом обязательным условием для этого является выполнение работодателем установленных санитарно-эпидемиологических мер.

Указ принят в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В конце марта в МВД уточнили, что иностранным гражданам, находящимся в России на основании виз, продлят срок их действия на 90 дней на фоне ситуации с коронавирусом.