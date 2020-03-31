Иностранцам в России продлят срок действия виз на 90 дней

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Иностранным гражданам, находящимся в России на основании виз, продлят срок их действия на 90 дней независимо от цели пребывания в стране на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили в российском МВД.
Иностранцам в России продлят срок действия виз на 90 дней
  • АГН «Москва»

«Иностранным гражданам, прибывшим в Россию на основании виз, будет продлён срок их действия до 90 дней, независимо от цели въезда в Россию», — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.

Кроме того, иностранцам продлят срок временного пребывания в России с последующей выдачей транзитных виз для выезда из страны, в случае истечения срока действия текущих виз.

Ранее в МВД сообщили, что c 19 марта иностранцам продлят срок пребывания в России из-за ситуации с распространением коронавируса.

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