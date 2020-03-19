МВД продлит срок пребывания иностранцам в России из-за коронавируса

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МВД России продлит иностранцам срок пребывания в стране из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19.
МВД продлит срок пребывания иностранцам в России из-за коронавируса
  • РИА Новости

«В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, c 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что срок пребывания будет продлён как для тех, кто находится в России по визе, так и для тех, кому она не нужна.

17 марта стало известно, что дипломатические представительства России за рубежом приостанавливают оформление виз.

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