МВД продлит срок пребывания иностранцам в России из-за коронавируса

МВД России продлит иностранцам срок пребывания в стране из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

«В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, c 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что срок пребывания будет продлён как для тех, кто находится в России по визе, так и для тех, кому она не нужна.

17 марта стало известно, что дипломатические представительства России за рубежом приостанавливают оформление виз.