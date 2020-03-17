Диппредставительства России за рубежом приостанавливают оформление виз

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Дипломатические представительства России за рубежом приостанавливают оформление виз. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Диппредставительства России за рубежом приостанавливают оформление виз
  • © Алексей Агарышев
  • РИА Новости

«Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации временно приостанавливают приём документов, оформление и выдачу всех категорий виз», — приводит её слова пресс-служба ведомства.

Ограничения не распространяются на сотрудников диппредставительств и консульских учреждений других государств в России, международных организаций, экипажей воздушных, морских и речных судов и ряд других лиц.

Также исключение составляют частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, а также граждан, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

С 17 марта границы ЕС и Шенгенской зоны закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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