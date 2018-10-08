Эксперт оценил заявление ретейлеров о возможном дефиците продуктов в России из-за закона Яровой
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«Некий дефицит действительно может возникнуть. Мы помним, как в 1980-х тоже был искусственно создан дефицит буквально на ровном месте», — сказал Вассерман.
По его словам, нужно учитывать, что продавцы имеют ограниченные возможности для хранения товаров.
Как полагает Вассерман, полный запрет на возврат может в какой-то степени нарушить работу торговых сетей, но и полный возврат товара, практикуемый в настоящее время многими торговцами, также недопустим.
Эксперт заключил, что продавцам и производителям нужно совместно искать решение.
Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что неоднократно выступали против излишнего регулирования торговой отрасли.