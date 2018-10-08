Эксперт оценил заявление ретейлеров о возможном дефиците продуктов в России из-за закона Яровой

Эрудит и телеведущий Анатолий Вассерман в беседе с ФАН оценил заявление главы президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергея Белякова о том, что разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой законопроект о запрете ретейлерам возвращать поставщикам товар с истёкшим сроком годности может привести к дефициту продуктов.

«Некий дефицит действительно может возникнуть. Мы помним, как в 1980-х тоже был искусственно создан дефицит буквально на ровном месте», — сказал Вассерман.

По его словам, нужно учитывать, что продавцы имеют ограниченные возможности для хранения товаров.

Как полагает Вассерман, полный запрет на возврат может в какой-то степени нарушить работу торговых сетей, но и полный возврат товара, практикуемый в настоящее время многими торговцами, также недопустим.

Эксперт заключил, что продавцам и производителям нужно совместно искать решение.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что неоднократно выступали против излишнего регулирования торговой отрасли.