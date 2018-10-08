Ритейлеры не исключили дефицита продуктов в России из-за закона Яровой

Разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой законопроект о запрете ритейлерам возвращать поставщикам товар с истёкшим сроком годности может привести к дефициту продуктов. Об этом сообщил глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Как отметил Беляков в беседе с газетой «Известия», такой шаг создаёт риск «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни».

В АКОРТ объяснили это тем, что из-за отсутствия права вернуть товар ритейлеры будут вынуждены сократить объём заказа. При этом хуже всего дела будут обстоять в воскресенье, поскольку продукты завозят в пятницу сразу на три дня.

В пресс-службе Минпромторга газете сообщили, что неоднократно выступали против излишнего регулирования торговой отрасли.

По мнению ведомства, перед принятием проекта во втором чтении необходимо провести полноценную процедуру оценки регулирующего воздействия.