Подразделения ПВО отразили налёт условного противника в ходе учений под Астраханью

В Астраханской области подразделения ПВО общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Северной Осетии, отразили массированную атаку самолётов условного противника во время учений. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Как отмечается, по замыслу учений, дежурными расчётами был обнаружен массовый подлёт авиации условного противника.

«Расчётами ЗРК «Бук-М2» и «Тор-М1» цели немедленно были взяты на сопровождение, а при входе их в зону поражения все объекты были уничтожены», — цитирует его РИА Новости.

16 июля в Крыму боевые расчёты дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа поучаствовали в тренировке по развёртыванию ЗРК.

В сентябре, как сообщал «Новый Севастополь», состоялись учения поисково-спасательных сил Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.