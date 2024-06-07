RT в Telegram
Подпишись

Голубев: несколько десятков тысяч украинцев переехали жить в Ростовскую область

Короткая ссылка
Несколько десятков тысяч жителей Украины и новых регионов России, которые приехали в Ростовскую область, остались жить в регионе.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на ПМЭФ.

По его словам, всего с 2022 года административную границу с Ростовской областью пересекло порядка 4,5 млн человек. 

«Если говорить о людях, которые непосредственно остались в Ростовской области, возможно трудоустроились, мы оцениваем это в несколько десятков тысяч человек», — отметил Голубев.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о скором появлении в России нового федерального округа, в состав которого войдут новые российские регионы, а также Крым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить