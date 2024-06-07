Голубев: несколько десятков тысяч украинцев переехали жить в Ростовскую область

Несколько десятков тысяч жителей Украины и новых регионов России, которые приехали в Ростовскую область, остались жить в регионе.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на ПМЭФ.

По его словам, всего с 2022 года административную границу с Ростовской областью пересекло порядка 4,5 млн человек.

«Если говорить о людях, которые непосредственно остались в Ростовской области, возможно трудоустроились, мы оцениваем это в несколько десятков тысяч человек», — отметил Голубев.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о скором появлении в России нового федерального округа, в состав которого войдут новые российские регионы, а также Крым.