Балицкий анонсировал появление федерального округа с новыми регионами и Крымом

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о скором появлении в России нового федерального округа, в состав которого войдут новые российские регионы, а также Крым.

РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости. По его словам, новый федеральный округ может получить название Новороссия. Ранее сообщалось, что Сбербанк в ближайшие 1,5 месяца откроет первые 16 отделений в Донбассе и Новороссии.