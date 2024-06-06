Балицкий анонсировал появление федерального округа с новыми регионами и Крымом
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о скором появлении в России нового федерального округа, в состав которого войдут новые российские регионы, а также Крым.
- РИА Новости
Об этом он рассказал РИА Новости.
По его словам, новый федеральный округ может получить название Новороссия.
Ранее сообщалось, что Сбербанк в ближайшие 1,5 месяца откроет первые 16 отделений в Донбассе и Новороссии.
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