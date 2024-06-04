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Греф: первые 16 отделений Сбербанка в новых регионах откроют в ближайшее время

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Сбербанк в ближайшие 1,5 месяца откроет первые 16 отделений в Донбассе и Новороссии.
Греф: первые 16 отделений Сбербанка в новых регионах откроют в ближайшее время
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава банка Герман Греф.

«В течение полутора месяцев мы первые 16 отделений должны открыть», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин анонсировал открытие отделений банка в Луганске, Донецке и Мариуполе до конца года.

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