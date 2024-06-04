ВТБ откроет отделения в Луганске, Мариуполе и Донецке до конца года

Глава ВТБ Андрей Костин анонсировал открытие отделений банка в Луганске, Донецке и Мариуполе до конца года.

«С июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом — в Донецке и Мариуполе», — цитирует его ТАСС.

Предполагается, что в июле два отделения банка откроются в Луганске, а до конца года начнётся обслуживание клиентов из Донецка и Мариуполя.

В январе президент Владимир Путин призвал крупные российские банки не бояться санкций и начать работу в новых регионах России.

Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что маркетплейсы Ozon и Wildberries начнут работать в ДНР и ЛНР.