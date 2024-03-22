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Пушилин: маркетплейсы OZON и Wildberries начнут работать в ДНР и ЛНР

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Маркетплейсы OZON и Wildberries начнут работать в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин: маркетплейсы OZON и Wildberries начнут работать в ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

На площадке форума «Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий» Пушилин также сообщил, что площадки заработают и в ЛНР.

«Маркетплейсы: в частности, по OZON уже принято [решение] по заходу на территорию Донецкой и Луганской народных республик, и Wildberries. Рассчитываем [на начало работы маркетплейсов] в самое ближайшее время, запросы на предоставление помещений и офисов уже получены, идёт проработка технической составляющей», — цитирует главу республики ТАСС.

В январе президент Владимир Путин призвал крупные российские банки не бояться санкций и начать работу в новых регионах России.

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