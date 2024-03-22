Пушилин: маркетплейсы OZON и Wildberries начнут работать в ДНР и ЛНР

Маркетплейсы OZON и Wildberries начнут работать в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

На площадке форума «Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий» Пушилин также сообщил, что площадки заработают и в ЛНР.

«Маркетплейсы: в частности, по OZON уже принято [решение] по заходу на территорию Донецкой и Луганской народных республик, и Wildberries. Рассчитываем [на начало работы маркетплейсов] в самое ближайшее время, запросы на предоставление помещений и офисов уже получены, идёт проработка технической составляющей», — цитирует главу республики ТАСС.

В январе президент Владимир Путин призвал крупные российские банки не бояться санкций и начать работу в новых регионах России.