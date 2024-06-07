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Балицкий: Киев устроил насильственную мобилизацию мужского населения в Запорожье

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Киевский режим устроил в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье насильственную мобилизацию мужского населения.

С таки заявлением в интервью РИА Новости на ПМЭФ выступил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В Запорожье, можно сказать, уже очень мало мужского населения, выгребают всех, кто может так или иначе держать в руках оружие», — сказал глава региона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев набрал около 50 тыс. бойцов в ходе мобилизации в мае.

Также, по его словам, США заставят Владимира Зеленского понизить мобилизационный возраст до 18 лет.

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