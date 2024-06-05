Мобилизация на Украине сейчас идёт только на восполнение потерь, теперь администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно снизить там мобилизационный возраст с 25 до 23, а потом и до 18 лет, — России об этом известно, заявил президент Владимир Путин, общаясь с иностранными журналистами в Санкт-Петербурге.

«Сейчас уже требуют постановки на учёт 17-летних юношей. Это мы знаем наверняка — это требование со стороны администрации США к украинскому руководству... Если можно считать (его. — RT) руководством после того, как были отменены выборы», — сказал президент России.

Как только США заставят Владимира Зеленского понизить мобилизационный возраст на Украине, от него просто избавятся, добавил Путин.

«Сначала всё это надо сделать, это непростая история. Закон надо принять, совершить определённые шаги. Сейчас у нас июнь 2024-го, чтобы всё это сделать, мне кажется, нужен год. Это до весны, до начала как минимум следующего года его будут терпеть. Когда он всё сделает — скажут «до свидания», — сказал глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе и понижение призывного возраста.