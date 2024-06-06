«Попробуйте объяснить иностранцу слово «авось»: филолог РУДН — об истории русского языка и его особенностях

6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, отмечается международный День русского языка. Кандидат филологических наук, доцент Института русского языка РУДН Евгения Косицына объяснила в интервью RT, какую роль сыграл Пушкин в становлении современного литературного русского языка. Она также рассказала, когда и как окончательно оформился русский язык, как он менялся в разные эпохи и как на него повлияло появление интернета и социальных сетей.

— Во всём мире 6 июня отмечается День русского языка — в этот же день родился Александр Пушкин. Считается, что именно с него начался современный русский литературный язык. Так ли это? Почему именно Пушкин видоизменил язык и как именно? Или он ярче всех выразил и зафиксировал уже назревшие на тот момент изменения?

— Обычно мы говорим, что становление современного русского языка шло от пушкинских времён и до наших дней. Но сам язык, конечно, намного древнее, ему более тысячи лет.

Чтобы понять, что именно сделал Пушкин, просто вспомните «Оду» Ломоносова и как она была написана. Ответьте себе на вопрос: могли бы вы на таком языке сегодня общаться? Скорее всего, нет.

Пушкин же соединил сложный и возвышенный книжный язык и лёгкий разговорный язык (язык народа) в своих произведениях. Его поэзия, художественная проза, публицистика и короткие заметки отражают такое слияние.

«Всё же мне вас жаль немножко, // Потому что здесь порой // Ходит маленькая ножка, // Вьётся локон золотой», — писал Пушкин в одном из своих стихотворений. И все его фразы понятны. Поэтому мы и говорим, что именно с него начинается литературный русский язык, на котором мы общаемся и по сей день. Как писал Виссарион Белинский, Пушкин сделал из русского языка чудо.

Однако предпосылки для изменений в языке были и до Пушкина. Например, всем известные басни Ивана Крылова написаны очень простым языком. После смерти поэта намеченной им тенденции начинают придерживаться другие известные писатели — Тургенев, Достоевский, Гоголь, Лермонтов.

Александр Сегеевич Пушкин

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— XIX век ознаменовался технологической революцией, а также серьёзными подвижками в общественном сознании. Отражаются ли в языке такие изменения — не только в лексике, но и в скорости и манере речи, построении предложений?

— Язык — это явление общественное, и он отражает те изменения, которые происходят в обществе. Да, в XIX веке менялась структура языка, его синтаксис и лексика. Однако я бы не сказала, что на это повлияла именно технологическая революция.

При этом важно понимать разницу между языком и речью. Все изменения, которые происходят, больше отражаются именно в разговорной речи. Язык — более стабильная система.

Приведу в пример исследования лингвистов 1990-х годов. В то время начались демократизация общества, перестройка, перемены в экономической и политической структурах СССР и т. д. И специалисты писали, что нормы разговорной речи того периода стали нарушаться. Однако на письме эти изменения почти не отразились.

Если же говорить о технологической революции, то лучше взять в качестве примера современный язык. Так, многие исследователи утверждают, что речь современного человека очень сильно ускорилась с появлением новых технологий и гаджетов. И я такую тенденцию замечаю и в нашем университете. Люди более старшего поколения говорят чуть медленнее, чем молодые.

Современная молодёжь часто пишет сообщения в социальных сетях довольно небрежно, не выстраивая грамотно предложения. Их главная цель — отправить сообщение адресату как можно быстрее. А потом этот подход переносится и на другие сферы общения, что приводит к появлению рубленых конструкций и уменьшению словарного запаса.

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— А как влияет национальный, родной язык на сознание человека, его носителя? Какие особенности русского менталитета выражены в нашем языке?

— Был такой немецкий филолог Вильгельм фон Гумбольдт, который считается одним из основоположников лингвистики (лингвокультурологии) как науки. Он развил учение о «внутренней форме языка» как о выражении индивидуального миросозерцания народа. И представители этого направления говорят о том, что лексические единицы могут быть ключом к пониманию любой культуры. Они используют такое понятие, как концепты — слова, отражающие образ человека как носителя языка.

Например, попробуйте перевести или объяснить иностранцу русское слово «авось». Это сделать крайне сложно, да и он вряд ли объяснение поймёт. Очень много подобных концептов, характерных для русского человека, было описано в книге «Русская языковая модель мира» отечественного лингвиста Алексея Дмитриевича Шмелёва. Он говорит о том, что к группе концептов можно отнести «если что», «в случае чего» или «вдруг», которые обозначают, что в жизни может случиться нечто непредвиденное. Слово «авось» он объясняет как «всё равно всего не предусмотришь»: «Авось мне повезёт». Или, например, у русского человека в языке есть такое слово, как «неохота». Это означает, что, чтобы сделать что-то, человеку необходимо собраться. И подобных примеров очень много.

Особенно сложно для иностранцев переводить слова, связанные с внутренним миром русского человека. Поэтому фрагменты лингвокультурологии сегодня включаются в программу обучения русского языка как иностранного.

— Русский язык очень сложный для изучения, считается, что он стоит на третьем месте после китайского и арабского. Тем не менее его довольно активно изучают за рубежом. С чем связана его привлекательность для иностранцев?

— Всё зависит от родного языка человека, который хочет изучать русский. Да, фонетическая система в китайском и русском языках, например, сильно отличается, и это представляет определённые трудности. Однако сегодня китайцы и вьетнамцы активно едут в Россию изучать русский язык.

Во многом выбор языка для изучения определяется интересом к стране, потенциалом культурного, экономического взаимодействия, уровнем образования — ведь многие едут, чтобы получить специальность в другом государстве. Например, сегодня российские вузы очень популярны у китайских абитуриентов, поскольку в России высокое качество образования, но куда меньшая конкуренция при поступлении, чем в Китае. Кроме того, Россия привлекает иностранцев своим культурным разнообразием, просторами, достопримечательностями.

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Несмотря на сложную политическую ситуацию, русский продолжают изучать в том числе в европейских странах и Америке. Например, люди, которые когда-то уехали из России, учат своих детей языку и знакомят их с русской культурой.

— Как и когда русский язык окончательно оформился? Какие древние языки легли в его основу? И насколько сильно он менялся на протяжении своей истории?

— Условной точкой отсчёта начала становления русского языка называют момент, когда впервые употребляют его название. Впервые язык назвали «русским» чуть более тысячи лет назад. Следующим этапом было изобретение славянского алфавита братьями Кириллом и Мефодием. Однако это был письменный язык, близкий к церковной литературе. Позднее под воздействием местных диалектов язык трансформировался в церковнославянский из-за того, что тексты многократно переписывались русскими переписчиками. Однако церковнославянский было очень сложно использовать в повседневной речи. Поэтому начинает использоваться другой язык. Взаимодействие старославянской письменности и живой народной речи будет продолжаться и в эпоху Петра I, и в XVIII—XIX веках.

Если говорить о том, какие диалекты легли в основу русского языка, то нельзя обойти стороной труды Андрея Анатольевича Зализняка — учёного, изучавшего древние новгородские грамоты. По его словам, Древняя Русь была разделена на две части: северо-запад, куда входила территория Новгорода и Пскова, и центрально-восточная часть, куда входили Ростовские, Суздальские, Владимирские, Московские, Рязанские земли. И как раз древненовгородский диалект, или говор, лёг в основу современного русского литературного языка.

— Споры о заимствованиях в русском языке ведутся очень давно. Есть ярые противники иностранных слов, которые требуют очистить от них язык. Сможет ли в таком случае язык обогащаться синонимами? И есть ли действительно примеры, когда заимствованное слово не дополнило, а вытеснило исконное? Или русский язык с его суффиксами, приставками и окончаниями способен переварить любые заимствования?

— Заимствование слов из европейских языков происходило в эпоху Петра I. Однако до этого на язык оказывало сильное влияние монголо-татарское иго, поэтому в русском много заимствований из татарского. Ну и современные заимствования в основном касаются английского языка. В русском мы наблюдаем очень много англицизмов.

Чуковский говорил о языке, что он «живой как жизнь». И все лингвисты говорят о том, что язык — живая система. Однако мы с вами выяснили, что не все слова, которые появляются в речи, входят и в язык.

Да, споры ведутся давно, но без этого никак. Пётр I «прорубил окно в Европу», поэтому в речи стали употребляться новые иностранные слова. И многие из них действительно попали в письменный язык.

Некоторые заимствования закрепились в русском языке, и их сложно заменить. Например, у того же слова «жалюзи» нет русского варианта. И подобных примеров много.

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В начале XIX века тоже были подобные споры. Например, они велись между поклонниками ломоносовского языка, которых возглавлял писатель Александр Шишков (шишковисты), и сторонниками Карамзина (карамзинисты), который считал европейские заимствования уместными. Шишков считал, что недостающие в обиходе понятия и чувства нужно обозначать новыми словами, образованными из корней русского и старославянского языков. Вместо карамзинского «влияния» он предлагал «наитие», вместо «развития» — «прозябение», вместо «актёр» — «лицедей», вместо «индивидуальность» — «яйность». Употребляете ли вы какие-то из слов шишковистов сегодня? Нет.

Но всё равно нужно воспитывать языковую культуру и прививать хороший языковой вкус, не перегружать свою речь заимствованиями. Если вы понимаете, что собеседник старше вас на несколько лет и заимствованное слово, которое вы сейчас хотите употребить, он не поймёт, то, наверное, лучше его не использовать и подумать, как заменить.

— Насколько русский язык диалектичен? Ведь не секрет, что во многих странах есть ряд местных диалектов, носители которых с трудом понимают друг друга. В России же такого нет. Почему? И хорошо ли это для языка, не обедняется ли он от унификации?

— Диалекты есть во многих регионах нашей страны, причём в каждой деревне и каждом крае — свой. По моему мнению, они украшают нашу речь, придают ей какую-то индивидуальность, изюминку.

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Однако у нас также хорошая система образования, позволяющая изучать основы общенационального русского языка, который служит «посредником» и на котором разговаривает вся страна. Я недавно разговаривала со студентом из Китая, спросила его, хотел бы он остаться в Пекине, где он и учился. И он ответил, что нет, так как его в столице плохо понимают, потому что он из другой части КНР. А у нас таких языковых барьеров нет.

— Насколько русский язык гибкий? Может, именно гибкость позволяет ему хорошо переваривать все диалекты и иностранные слова?

— Русский язык прекрасен, обладает огромными возможностями для словообразования. Как пример: в 1990-е годы появилось заимствованное слово «ксерокс». И от него какие только слова не образовывались — отксерить, отксерокопировать и т. д. Такая особенность придаёт богатство и разнообразие нашему языку.