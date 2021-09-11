«Один в поле не болен»: российский лингвист — о создании словаря русских ковидных антипословиц

Пандемия COVID-19 обогатила русский язык новыми пословицами. Об этом в интервью RT заявил лингвист, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко. Вместе с профессором Грайфсвальдского университета (Германия) Харри Вальтером они издали «Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок». Он вошёл в академический «Словарь русского языка коронавирусной эпохи» Института лингвистических исследований РАН. По словам учёного, антипословицы — это творчески изменённые пословицы юмористического или иронического характера. Мокиенко отметил, что первые примеры антипословиц, связанных с коронавирусом, появились уже через месяц после объявления пандемии. По его мнению, подобные словари уникальны и могут представлять интерес для будущих поколений.

— Как возникла идея создать словарь ковидных пословиц?

— До того как началась пандемия, мы с моим немецким коллегой профессором Харри Вальтером из Грайфсвальдского университета и с американским профессором Вольфгангом Мидером из Вермонтского университета составляли словари так называемых антипословиц. Мы увидели, что в русском языке после 1990-х годов активно распространился языковой «стёб», то есть особое предпочтение к каламбурному переиначиванию лексики и фразеологии.

Жанр не новый во всех языках мира, но получивший особую интенсивность в новых социальных условиях. Мы издали большой словарь, который называется «Антипословицы русского народа», ещё в 2000 году, сначала — в Германии, потом — в России, где он выдержал семь переизданий. Однако в конце 2019 года началась пандемия коронавируса. Мы увидели, что появились и ковидные антипословицы, и начали их собирать.

Идея словарного описания антипословиц пришла давно как следствие наших интересов к малому русскому и славянскому фольклору, а коронавирус просто дал нам описать небольшую, но злободневную тематическую область нашего языка.

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— Откуда появился термин «антипословица» и что он означает?

— Этот термин предложил профессор Вермонтского университета Вольфганг Мидер. Антипословицы — это важная реакция человечества на какие-либо потрясения, способ творческого обращения носителя языка со значимым уровнем пословиц и поговорок. Такие краткие изречения, как правило, носят юмористический или иронический характер, используя языковой фольклор как основу. Пословицы и поговорки — это естественная часть языка, в которой народ творчески передаёт извечную мудрость. Как правило, такие единицы языка выражают наставления или советы.

В случае с антипословицами обыгрываются хорошо знакомые сюжеты на новый лад, при этом используется общий смысл выражения («один в поле не болен» / «один в поле не воин») или создаётся смеховой эффект за счёт созвучия (например, «око за око, Zoom за Zoom» / «око за око, зуб за зуб»).

— Как исследовались и отбирались антипословицы?

— Первые примеры преобразования пословиц на коронавирусную тему появились уже через месяц после объявления пандемии — это и стало доказательством универсальности данного не только социального, но и языкового явления. Источниками для лингвистического исследования стали различные интернет-СМИ и публикации в блогах, поскольку именно интернет-коммуникация вышла на первый план в период коронавируса и лучше всего отразила языковые изменения. Мы фиксировали все случаи обыгрывания пословиц в период с марта 2020 года по февраль 2021 года, определяя также частоту их появления в интернет-пространстве.

Важно понимать, что никакие ковидные пословицы просто так не появляются: они рождаются по моделям уже известных нам пословиц, используют их смысл, находя в нём объект для шуток или опровержения вечной мудрости. Антипословицы потому и вызывают смех, что каждый носитель языка знает первоисточник и сравнивает шутливый вариант с ним. Можно сказать, что такие антипословицы — это картина ковидного мира в зеркале русского языка.

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— Сколько всего ковидных антипословиц в словаре и какие вам кажутся наиболее актуальными?

— В словаре «Антипословиц русского народа» более 3 тыс. пословиц. А вот в «Словаре ковидных антипословиц» их около 50. Если считать варианты, то может быть больше. Мы не всё включили в тот словарь, который вышел в академическом издании. В «Словаре русского языка коронавирусной эпохи» наш словарик занимает скромное место.

Из актуальных ковидных антипословиц я бы выделил следующие: «одна голова хорошо, а две — не менее полутора метров друг от друга», «дружба дружбой, а полтора метра врозь», «по маске встречают, по температуре провожают», «один в поле не болен», «не имей сто рублей, а имей антисептик».

— Существуют ли аналоги у словарей антипословиц в мире?

— В мире такого словаря нет. Но мои коллеги из Польши уже мне написали, что хотят такой сделать. Они сделали русско-польский словарь неологизмов, который я рецензировал. Потом в Венгрии заинтересовались этим жанром. Но пока до словарей, а тем более до их издания далеко.

— Будут ли ваши коллеги Харри Вальтер и Вольфганг Мидер создавать словари антиковидных пословиц в своих странах?

— Харри Вальтер не будет создавать такой словарь, поскольку он славист, а не германист. Но мы с ним пробовали экспериментировать и на базе немецкого языка, такой материал есть.

Переводить русские пословицы очень сложно. Это юмор. А юмор — это самый большой подводный камень переводчика.

Поэтому мы в создании словарей других языков не участвуем.

Нас также огорчило, что профессор Вольфганг Мидер не составил до сих пор такой словарь. Неплохо бы было посмотреть, как американцы и немцы относятся к такому жанру. А пока наш словарь единственный.

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— В чём уникальность «Словаря русского языка коронавирусной эпохи» и сколько в нём слов?

— «Словарь русского языка коронавирусной эпохи», опубликованный Институтом лингвистических исследований Российской академии наук, был создан по инициативе заведующей словарного сектора ИЛИ РАН, доктора филологических наук Марины Приёмышевой. Он содержит более 3500 слов, фразеологизмов и пословиц, вошедших в оборот за время пандемии коронавируса. Оночень хорошо отражает реакцию языка на изменения в обществе, а порой помогает предвосхитить то, что будет дальше. Если внимательно прочесть весь словарь, можно сначала увидеть симптомы заболевания, а затем перейти к приложению и фразеологическим единицам этой эпохи, которые как бы обыгрывают уже случившееся.

— Будет ли этот словарь актуален, когда закончится пандемия коронавируса?

— Подобные словари — это возможность зафиксировать и исследовать реальность, которая будет представлять интерес для следующих поколений. Из языка ничего не исчезает просто так. Конечно, шутки про коронавирус со временем уйдут в прошлое, но языковые модели построения этих шуток останутся и будут продолжать работать уже на другой почве, укрепляя нормы языка.

Наш словарь также станет летописью — но в этом особая ценность, ведь Нестор тоже писал «Повесть временных лет», не зная, прочтёт ли её кто-то. А позже Пушкин создал «Песнь о вещем Олеге», начав строение текста именно с языка и древней легенды, записанной летописцем. Вот и вы прочтёте наши «ковидки», воскресите в памяти хорошо известные пословицы или просто вспомните эту эпоху, ушедшую (дай-то Боже) в прошлое. Это важно фиксировать и продолжать вести летопись жизни, ведь если мы забудем, то язык напомнит.