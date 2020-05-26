«В условиях стресса очень многие начали помогать другим»: психолог о переменах в сознании во время пандемии COVID-19

Большинство людей смогут избежать психологических проблем, связанных с пандемией коронавируса, и просто скорректируют свои привычки. Такое мнение в беседе с RT высказал доцент кафедры социальной психологии Московского государственного университета Александр Рикель. Специалист дал несколько советов людям, которые испытывают повышенную тревожность, и рассказал, какие процессы в сознании доминируют в этот период, какие психологические проблемы сопровождают людей во время карантинных мер и как подготовиться к отмене ограничительных барьеров.

— Два месяца самоизоляции для огромной страны не прошли даром. Какие процессы в сознании населения доминируют в этот период и с какими психологическими проблемами сталкиваются люди во время самоизоляции?

— Что происходит с человеком в стрессовой ситуации, когда теряются привычные формы поведения, уходит почва из-под ног? Каждый из нас, конечно, реагирует по-разному. Обычно в жизни так бывает: где тонко, там и начинает рваться. Если были какие-то проблемы в отношениях с супругами или детьми, то, вполне вероятно, они будут усугубляться. Всюду, не только в России, обостряется проблема домашнего насилия. Конечно, усложняются отношения там, где это было потенциально возможно, то есть в тех семьях, где есть конфликты, недопонимание.

Могут обостряться и проблемы с зависимостями. От того же интернета или алкоголя. У каждого человека своя стратегия совладания с трудностью. Для кого-то она связана с уходом в какие-то пагубные привычки, а для кого-то, наоборот, — с уходом в саморазвитие, в самореализацию.

Во времени образуется пустота, которую надо чем-то заполнять. И если человек опасается свалиться в негативное заполнение пустоты, то надо научиться создавать себе какие-то позитивные моменты.

Кто-то учит иностранный язык или участвует в кулинарных битвах. Однако тут нас подстерегает ещё одна опасность. По постам друзей в соцсетях можно решить, что все вокруг на самоизоляции занимаются чем-то хорошим, полезным, умным, развиваются, и только мы тут вроде как бы деградируем.

— Это общая проблема социальных сетей, которая была и до пандемии.

— Да, и мы всё время забываем, что в соцсетях люди занимаются самопрезентацией. Конечно, бывают люди, которым нравится показывать, как у них всё плохо, как они некрасиво выглядят, но это исключение. Если раньше хвастались тем, что у них дорогой автомобиль или сертификат о завершении очередной обучающей программы, то теперь люди хвастаются тем, что на самоизоляции находят для себя новые смыслы, новое развитие.

Мы видим: ага, этот занимается йогой, этот учит язык, этот записывает спортивные видео. Мы начинаем вслед за ними хвататься за всё подряд и делать то, что нам на самом деле не нужно. Затем бросаем это занятие, и от этого нам становится ещё печальнее. В таком случае можно посоветовать выделить одно-два действительно важных для нас направления развития и быть верными именно им.

Психолог советует выделить одно-два действительно важных направления развития

РИА Новости

© Александр Гальперин

— Сейчас многие не могут отвлечься от мощного информационного потока, накапливают негативные эмоции. Что можете им посоветовать?

— В таком случае можно рекомендовать определённые самоограничения. Например, выходить в соцсети только два раза в день: 15 минут утром, 15 вечером. Сформировать такую привычку, повесить себе на стену календарь и в нём отмечать, как мы справляемся. Всё это имеет смысл делать, если для нас это действительно становится проблемой.

— Появились обнадеживающие статистические данные, стали сниматься первые ограничения. Это вселяет во многих надежду, но одновременно у некоторых людей возникает беспокойство. Один раз привычный ритм был нарушен, люди только-только привыкли жить по-новому, контактировать дистанционно. Однако вскоре опять нужно будет входить в когда-то привычный образ жизни. Какие подводные камни нас здесь подстерегают?

— Здесь тоже всё зависит от конкретного человека. Если вы принадлежите к тем людям, которые сильно боятся любого контакта, по десять раз протирают руки антисептиком и живут с постоянным чувством, что вот-вот зараза придёт в их дом, то есть некий риск, что выходить из этого ритма жизни будет сложно. Это одна крайность, но есть и другая.

Есть люди, которые стараются по возможности избегать мер безопасности. Если и надевают маску, то только для того, чтобы их не оштрафовали, не верят в серьёзность ситуации. У них не будет проблем с выходом из самоизоляции, но они могут создать неприятности для себя и для окружающих, заразиться сами и заразить других.

— А как быть с теми, кто просто не хочет теперь выходить из дома?

— Описанные нами люди представляют две статистически малые группы: очень тревожные, чьё психологическое благополучие под угрозой, и минимально тревожные, опасные с точки зрения заражения. И те, и другие в меньшинстве. Большинство людей всё же находятся посередине. Они просто частично поменяют свои привычки и адаптируются. Кто-то станет чаще пользоваться доставками продуктов, кто-то будет чаще мыть руки, избавится от привычки постоянно трогать лицо. Это условно здоровая зона.

Если кто-то боится выходить из дома, то рекомендации могут быть такие: заставлять немедленно преодолевать свой страх и бежать в людные места не стоит, не надо бороться радикальными методами. Нужно продумать поэтапный переход. Сначала, допустим, не ходим в людные места, не ездим в час пик. Затем постепенно добавляем прочие элементы из нашей прошлой жизни.

Если же совсем сложно выйти из дома, то имеет смысл обратиться к психологу. Можно воспользоваться круглосуточной телефонной линией «Помогаем быть дома» факультета психологии МГУ и Школы антропологии будущего РАНХиГС.

— Показательно, что в это непростое время есть люди, которые находят в себе силы помогать другим.

— В условиях стресса очень многие люди начали помогать другим. Мы видим подъём волонтерского движения даже среди взрослых людей, у которых есть постоянная работа. Многие коллеги психологи, в том числе студенты старших курсов, готовы бесплатно помогать дистанционно.

Во время пандемии отмечен подъём волонтёрского движения

РИА Новости

© Владимир Федоренко

— Период самоизоляции ещё не завершился. Какие советы можете дать, чтобы сохранить благополучный психологический фон?

— Одна из очень важных рекомендаций для людей на самоизоляции — это соблюдение рационального, ответственного, содержательного подхода к регулированию, планированию своего дня. Надо вставать в одно и то же время, не забрасывать полезные привычки, поддерживать свой внешний вид.

— Какой полезный опыт мы можем вынести из этой пандемии?

— Любой кризис — это не только стресс, но и возможность для развития, чтобы освободиться от чего-то ненужного, построить что-то новое. Почему бы нам не использовать это время с максимальной пользой для себя? Посвятить его близким, развиваться, начать отложенный давний проект. В конце концов, можно сделать ремонт или просто убраться в своём доме.

— Родители часто жалуются, что их дети проводят в виртуальном мире больше времени, чем в мире реальном. С пандемией и дистанционным обучением проблема усугубилась, произошёл отрыв от коллектива, от привычного общения со сверстниками. Что происходит с детьми сейчас, как им можно помочь?

— Это хороший и одновременно очень сложный вопрос, потому что и до пандемии не было однозначных рецептов. Некоторые родители занимались тем, что искусственно ограничивали взаимодействие ребенка с гаджетами. Дети смотрят на нас и видят, что мы сами в телефонах и планшетах. Когда ребёнок маленький, то правильной стратегией будет ограничивать его общение с гаджетами.

С пандемией и дистанционным обучением усугубилась проблема детей и гаджетов

РИА Новости

© Виталий Тимкив

— Как быть с детьми старшего возраста, с подростками?

— У меня есть одно предположение. Мы же преподаём студентам, а студенты младших курсов — это вчерашние школьники. Они, безусловно, очень сильно погружены в гаджеты. Но при этом у них было и полноценное общение офлайн. Сейчас, когда они его лишились, многие начали безумно из-за этого страдать. Поэтому я оптимистично смотрю на эту ситуацию.

Представьте, что ребёнок устраивает маме скандалы по поводу того, что хочет питаться только конфетами. Мама его всячески от конфет отгораживает, устраивает какие-то разборки по этому поводу. Слёзы, скандалы. И тут возникает ситуация, когда тебе дают только конфеты. Они перестают нравиться, начинаются проблемы, аллергия. Ты уже сам приходишь к тому, что надо питаться не только конфетами. Есть у меня гипотеза, что когда карантин отменят, то подростки с большим удовольствием сами выйдут на улицу, потому что они уже ощутили на себе ценность живого общения.

— Есть ли у вас какое-то общее для всех пожелание?

— Я хочу пожелать всем нам психологического благополучия. Время непростое, но чрезвычайно интересное. Давайте достойно его пройдём.