Эксперт дала рекомендации родителям по выходу из самоизоляции

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Главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской академии образования, академик РАО, доктор биологических наук Марьяна Безруких дала рекомендации родителям детей и подростков по выходу из самоизоляции.

В беседе с «Российской газетой» она охарактеризовала режим самоизоляции как хронический и токсический стресс, все факторы которого действуют в течение длительного времени, комплексно и системно. 

По мнению специалиста, выход из самоизоляции будет не менее сложным, чем сам режим ограничений.

«На первый взгляд кажется, что вот завтра карантин отменят, всем разрешат гулять, бегать-прыгать, идти в парк или к друзьям. Но нужно готовить детей, что пока большой круг ограничений останется. И они завтра не пойдут тусоваться, не смогут восполнить весь дефицит двигательной активности», — пояснила Марьяна Безруких.

Она не рекомендовала сразу приступать к интенсивным нагрузкам, а увеличивать их постепенно, при этом внимательно следить за состоянием организма.

Вместе с тем доктор наук сравнила самоизоляцию и выход из неё со своеобразным тестом на креативность, гибкость и принятие решений в нестандартных ситуациях.

Ранее психолог Людмила Петрановская в беседе с kp.ru дала рекомендации родителям по ситуации с режимом самоизоляции.

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