Психолог оценила рост числа брачных договоров на самоизоляции

Семейный психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова прокомментировала данные о повышении числа брачных договоров в период действия режима самоизоляции.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что в условиях самоизоляции у людей появилась возможность заняться тем, что они давно откладывали.

«Те, кто думали в сторону брачного договора, они просто сели и его написали за время самоизоляции. Нашли на это время, нашли для этого силы и этим просто занялись», — пояснила Наталья Панфилова.

Специалист также не исключила, что в некоторых случаях самоизоляция дала семейным парам узнать друг друга с новой стороны, что подтолкнуло людей к идее заключения брачного договора.

Ранее психолог центра психологической помощи и проекта «Насилию.Нет» Надежда Фадеева в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщения об увеличении числа случаев домашнего насилия в период самоизоляции.