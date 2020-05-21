Психолог оценила рост числа брачных договоров на самоизоляции

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Семейный психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова прокомментировала данные о повышении числа брачных договоров в период действия режима самоизоляции.
Психолог оценила рост числа брачных договоров на самоизоляции
  • globallookpress.com

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что в условиях самоизоляции у людей появилась возможность заняться тем, что они давно откладывали.

«Те, кто думали в сторону брачного договора, они просто сели и его написали за время самоизоляции. Нашли на это время, нашли для этого силы и этим просто занялись», — пояснила Наталья Панфилова.

Специалист также не исключила, что в некоторых случаях самоизоляция дала семейным парам узнать друг друга с новой стороны, что подтолкнуло людей к идее заключения брачного договора.

Ранее психолог центра психологической помощи и проекта «Насилию.Нет» Надежда Фадеева в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщения об увеличении числа случаев домашнего насилия в период самоизоляции.

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