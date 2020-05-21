Психолог дал рекомендации по избавлению от стресса на удалённой работе

Психолог Павел Жавнеров дал рекомендации по избавлению от стресса на удалённой работе.

«Это вопрос не стресса от работы из дома, а факторов, которые вызывают этот самый стресс. Нужно стремиться избавляться от этих факторов, чтобы повышать свой уровень комфорта, или хотя бы искать компромиссные решения. Например, если вас отвлекает шум от домочадцев, то можно купить беруши или наушники с шумоподавлением», — отметил специалист в беседе с URA.RU.

По его мнению, работодатели предпочтут в дальнейшем оставлять на удалёнке тех сотрудников, чьи трудовые обязанности и личные особенности и раньше предполагали возможность работать в любом месте и мало контактировать с другими людьми.

Ранее кризисный клинический психолог Мария Медведева в беседе с радио Sputnik рассказала, что самодисциплина поможет справиться со стрессами от самоизоляции и организовать время с наибольшей эффективностью.