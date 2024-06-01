«Эволюция чувств»: в театре Олега Табакова — премьера спектакля «Наследники» в постановке Владимира Машкова

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков поставил спектакль «Наследники» по пьесе «Дети Ванюшина» Сергея Найдёнова и исполнил в нём главную роль. Премьера пройдёт 1 июня. Произведение 1901 года о драматических отношениях в семье состоятельного купца представил в более современном прочтении сценарист Олег Антонов. При этом в театре воздержались от повсеместного использования инноваций на сцене и лишь адаптировали язык литературного источника. По словам Антонова, задачей авторов постановки было показать ценность семьи как таковой.

1 июня в Московском театре Олега Табакова состоится премьера спектакля Владимира Машкова «Наследники».

В основу сценария легла пьеса «Дети Ванюшина» Сергея Найдёнова, творчески переработанная заведующим литературной частью театра Олегом Антоновым.

Художественный руководитель «Табакерки» не только стал режиссёром спектакля, но и сыграл в нём главную роль. В «Наследниках» можно также увидеть Сергея Угрюмова, Алёну Лаптеву, Виталия Егорова, Евгения Миллера, Яну Сексте, Наталию Качалову и других.

Как признался после пресс-показа 29 мая Владимир Машков, совмещать режиссёрские и актёрские функции непросто.

«Потому что твой мозг как бы разделяется. Когда ты сидишь в зале (в роли режиссёра. — RT), смотришь спектакль, дальше делаешь замечания, это одно. Но когда ты выходишь на сцену, ты не можешь контролировать процессы, в этом случае ты вывалишься (из роли. — RT). Поэтому я в этом смысле очень благодарен Олегу Антонову, который первые репетиции проводил на сцене вместо меня. В этом смысле я застраивал через него свою роль», — пояснил режиссёр журналистам.

Спектакль "Наследники"

© Пресс-служба Театра Олега Табакова

«Писал против этой жизни»

Пьесу «Дети Ванюшина» Сергей Найдёнов написал в 1901 году, и она сразу же стала популярной — её ставили как столичные, так и провинциальные театры, критики и публика отмечали жизненность и реализм произведения. Пьеса во многом автобиографична: в ней Найдёнов, сын состоятельного казанского купца, препарирует драму собственной семьи. В личной трагедии нашли отражение не только извечные проблемы отцов и детей, но и тектонические социальные сдвиги.

«Я так или иначе долго служил делу разрушения если не социального строя, то разрушению мещанского идеала... Жизнь русского обывателя, его семья, дела, жизнь исключительно плотская, ради своего тела, претила мне. Я протестовал, я писал против этой жизни», — констатировал Найдёнов.

Спектакль "Наследники"

© Пресс-служба Театра Олега Табакова

Авторы «Наследников» бережно отнеслись к произведению Найдёнова: спектакль выдержан скорее в подчёркнуто классическом стиле, без использования инновационных средств сценической выразительности. Как объяснил журналистам Олег Антонов, изменения в основном коснулись языка.

«Никаких особенно новых ходов мы не предложили. Нашей задачей было сделать её [пьесу] современной в первую очередь по языку. Поэтому мы себе позволили убрать всю архаику, связанную с купеческим бытом, теми вещами, с которыми сегодняшний зритель мало знаком, и они могут его сбивать с толку. Поэтому постарались немного осовременить речь, а действию придать современный ритм», — рассказал сценарист.

«Ещё возможно счастье»

В постановке была изменена концовка найдёновской истории — в финале авторы пьесы дают надежду на перемены к лучшему, что должно наполнить всё действие позитивным посылом.

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«Это было принципиальное решение — сделать такой финал. Потому что, цитируя Льва Семёновича Выготского, «искусство призвано уравновешивать человека с миром в самые тяжёлые минуты его жизни», — объяснил Антонов.

При этом в пьесе отрицательные черты некоторых персонажей намеренно гипертрофированы по сравнению с исходником. Герои буквально олицетворяют собой пороки — бездушие, жестокость, корысть, легкомыслие и слабость. На этом фоне попытки сценаристов обозначить выход из тупика не выглядят убедительно.

Стоит отметить, что в своей пьесе Найдёнов не говорит, какой должна быть семья в новых реалиях, на фоне грядущих перемен, а скорее бичует старый уклад. А Антонов подчёркивает важность сохранения семьи и необходимость в ней.

«Задача была подчеркнуть сегодняшнюю уверенность, что семья как таковая необходима и мы должны любым способом пытаться её сохранить», — пояснил Олег Антонов.

Спектакль "Наследники"

© Пресс-служба Театра Олега Табакова

При этом план вечных трений между отцами и детьми авторы сценария прописали виртуозно, психологически достоверно.