«Это балет о мечте»: как «Щелкунчик» стал одним из символов Нового года и Рождества

Премьера балета «Щелкунчик» состоялась в конце XIX века. Постепенно он стал одним из символов новогодних и рождественских праздников. В эти дни бессмертное творение Петра Ильича Чайковского можно услышать по всему миру: на концертах, представлениях, рождественских ярмарках — везде звучит великая музыка. Директор музея Большого театра Лидия Харина рассказала об истории этого произведения и о его постановках на сцене главного театра страны.

Балет «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского давно стал одним из атрибутов новогодних праздников в России. Причин тому несколько. Во-первых, сюжет: действие сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», по мотивам которой Мариус Петипа написал либретто балета, разворачивается во время рождественских праздников.

Во-вторых, узнаваемая, яркая и мелодичная музыка Чайковского: детский танец, вальс, адажио. В-третьих, традиционное для новогоднего настроения ожидание чуда, волшебного преображения, обновления.

Премьера балета «Щелкунчик» состоялась в Санкт-Петербурге в декабре 1892 года на сцене Мариинского театра. С тех пор «Щелкунчик» вошёл в репертуар многих театров и нашей страны, и всего мира.

Директор музея Большого театра Лидия Харина рассказала RT, как складывалась судьба «Щелкунчика» в этом театре, сколько было постановок и всегда ли этот спектакль был новогодним.

Сцена из балета «Щелкунчик» в Большом театре СССР, 1950 год

РИА Новости

© Анатолий Гаранин

— Премьера балета состоялась в 1892 году в Мариинском театре. А когда он пришёл на сцену Большого?

— Первую постановку балета «Щелкунчик» в Большом театре в 1919 году осуществил главный балетмейстер Александр Горский. Он был учеником Петипа, но сделал всё совершенно по-другому. В 1939-м была постановка Василия Вайнонена. С изменениями в партитуре балет был ещё раз поставлен в 1950 году.

Четвёртая премьера состоялась в 1966 году в постановке Юрия Григоровича. Это спектакль-долгожитель, что является большой редкостью в театрах. Чаще всего спектакль живёт на сцене театра 10—20 лет, а затем снимается с репертуара или делается его новая постановка. Но «Щелкунчик» идёт уже без малого 60 лет, и это по-прежнему любимый и очень популярный балет.

— В чём секрет его популярности?

— Думаю, это благодаря гениальной музыке Петра Ильича Чайковского, гениальному балетмейстеру Юрию Николаевичу Григоровичу и танцорам спектакля.

Сцена из балета «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича. На сцене Екатерина Максимова и Владимир Васильев, 1974 год

РИА Новости

© Александр Макаров

— Кто был первым исполнителем главной роли в постановке Григоровича?

— Первым Принцем был Владимир Викторович Васильев. Но надо сказать, что он участвовал и в предыдущей постановке. В 1952 году, будучи ещё очень молодым человеком (ему было 12 лет), в первом действии он был тем самым Щелкунчиком — куклой, которая затем превращается в Принца. А уже в 1966 году, когда он стал солистом Большого театра, он танцевал партию Принца.

— Каким он был в роли Принца? Это ведь партия героя, которого не существует, он мечта девочки.

— Владимир Васильев, помимо того, что он гениальный русский танцовщик, ещё и прекрасный артист. В его биографии немало первостатейных партий, он весь балетный репертуар перетанцевал.

Сцена из балета «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича. Большой театр СССР, 1978 год

РИА Новости

© Александр Макаров

Я бы сказала, что весь «Щелкунчик» — это балет о мечте, которая вдруг оживает перед нами. И не только игрушка превращается в Принца. Юрий Григорович с художником Симоном Вирсаладзе придумали, как вырастает на сцене огромная ёлка.

А в постановке Горского, о которой я упоминала, было очень неожиданное на тот момент решение, которое они придумали вместе с художником Константином Коровиным. У них на сцене всё оживало: праздничный стол, большой чайник, чашки, кофе — все вдруг появлялись перед нами в невероятно красивых танцах.

Глава МИД Андрей Громыко (справа), председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин (четвёртый справа), британский премьер Гарольд Вильсон (третий слева) и глава МИД Джеймс Каллагэн (слева) во время исполнения государственных гимнов перед просмотром балета «Щелкунчик» в Большом театре, 1975 год

Legion-Media

© Валентин Мастюков/ТАСС

— Премьера «Щелкунчика» в постановке Григоровича состоялась весной 1966 года. Когда спектакль стал новогодним?

— Премьера была в марте. В то время в репертуаре Большого театра было 50 балетов и 50 опер и они шли в очередь. Сегодня опера, завтра балет, послезавтра опять опера. Не могу сказать, что «Щелкунчиков» в году было много. Это сейчас у нас 30 спектаклей проходит. А тогда было около десяти спектаклей в течение года. Если заглянуть в архив Большого театра и посмотреть по программам, то мы увидим, что он мог идти и в марте, и в ноябре. Не было такого, чтобы год обязательно заканчивался «Щелкунчиком» или начинался с него.

— Одним из самых известных исполнителей главной партии в балете «Щелкунчик» стал Николай Цискаридзе.

— В своей сценической биографии он очень много танцевал в «Щелкунчике». Если мы заглянем в наш электронный архив и посмотрим, кто танцевал Принца, то увидим, что больше всех эту роль танцевал Николай Цискаридзе. Начиная с 1995 года у него 55 представлений, в то время как у Владимира Васильева — 51. У остальных исполнителей ещё меньше.

Народный артист РФ Николай Цискаридзе

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© Anatoly Lomokhov

К тому же у Николая Цискаридзе 31 декабря день рождения, и он в шутку говорил, что всё время отмечает его на сцене Большого театра «Щелкунчиком».

— Музыка из балета в новогодние праздники звучит и у нас, и по всему миру. Как она была написана?

— Петипа составил для Чайковского план балета, по которому композитор должен был написать музыку: нужно что-то на три четверти, что-то на четыре четверти, столько-то тактов, нужно, чтобы было адажио (это медленный танец), и так далее. И Чайковский, помимо того, что писал гениальную музыку, был и великим профессионалом. Он всё это написал по плану.

Президент РФ Владимир Путин с артистами балета «Щелкунчик» постановки Юрия Григоровича, декабрь 2018 года

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Кстати, «Вальс снежинок» в постановке Григоровича у Горского назывался «Вальс Снегурочек и Дедов Морозов». «Индийский танец» у Григоровича — «Кофе аравийский» у Горского. «Русский танец» — «Танец Матрёшек и Ванек». Каждый балетмейстер придумывал своё, и от этого менялось название номера.

— Балет по сказке немецкого писателя Гофмана, написанный по плану французского балетмейстера Петипа русским композитором Чайковским. Эта вещь интернациональная?

— Нисколько. Пройдите по улице и спросите, кто написал «Щелкунчика». Все ответят: «Чайковский». Его гениальная музыка сделала это шедевром.