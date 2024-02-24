Весёлая и атмосферная постановка о семейных отношениях: в Театре имени Моссовета покажут спектакль «Замужняя невеста»

В Театре имени Моссовета 24 февраля состоится премьера спектакля «Замужняя невеста», поставленного Евгением Марчелли на основе пьесы Александра Шаховского, Александра Грибоедова и Николая Хмельницкого. По сюжету Варвара Саввишна зовёт в гости родственников, чтобы прочитать им письмо от племянника Любима. В послании молодой гусар просит разрешения у семьи на свадьбу с Наташей, воспитанницей графини. Родные против брака, так как считают, что девушка то ли избалована деньгами, то ли глупа, то ли чересчур умна и не впишется в их круг простых людей. Любим подслушивает споры родных из другой комнаты и огорчается, так как на самом деле уже женился на возлюбленной. Наташе придётся очаровать каждого члена семьи и доказать, что она одна из них.

В Государственном академическом театре имени Моссовета 24 февраля состоится премьера сентиментальной комедии «Замужняя невеста». В основу спектакля легла пьеса «Своя семья, или Замужняя невеста», написанная в 1817 году Александром Шаховским при участии Александра Грибоедова и Николая Хмельницкого. В произведении рассказывается о жизни российских дворян начала XIX века.

Режиссёром-постановщиком выступил художественный руководитель театра Евгений Марчелли. По его словам, идея поставить пьесу возникла у артистов труппы: они сами её изучили, представили свои задумки постановщику, а он, в свою очередь понял, что из этого получится отличный весёлый спектакль.

«Сюжет этого спектакля — нестандартная для меня история, в ней нет негатива, нет отрицательных персонажей. Это добрая, нежная, почти рождественская сказка про большую семью, члены которой со всей серьёзностью относятся к появлению в их круге нового человека. В результате оказывается, что чужих людей нет», — приводятся слова Марчелли на сайте театра.

По сюжету Варвара Саввишна Вельдюзева собирает семью — сестёр, брата и тётю — и сообщает, что получила письмо от племянника Любима, живущего в Петербурге. В послании молодой гусар просит у родни разрешения на женитьбу. Он встретил прекрасную девушку Наташу, сироту, воспитанную графиней. Однако семья выступает против этого брака, даже не познакомившись с невестой, и у каждого родственника есть на то свои причины: кто-то считает, что девушка слишком образованная, а значит, будет потешаться над простыми людьми, кому-то претит впускать в семью молодую особу, выросшую в барском доме, а значит, привыкшую тратить деньги на всё подряд, другие же полагают, что девушка слишком глупа и не впишется в их круг.

Вот только никто в семье не знает, что Любим и Наташа прибыли раньше и теперь из соседней комнаты слышат пререкания родственников молодого человека. Любим просит тётю пока не говорить родне, что они уже женаты. Вельдюзева тем временем придумывает план: Наташе нужно будет притворяться другим человеком и очаровать каждого из семьи, чтобы их союз получил одобрение.

В актёрский состав спектакля вошли Александр Бобровский и Олег Кузнецов, Татьяна Родионова и Лариса Наумкина, Валентина Карева, Марина Кондратьева, Андрей Рапопорт, Сергей Зотов и Павел Усачёв, Екатерина Девкина, Евгения Лях.

Артистам театра во главе с Евгением Марчелли удалось сделать всё тонко, грамотно и задорно. История получилась одновременно юмористической, поучительной и даже актуальной, ведь подобные семейные конфликты возникают нередко.

Спектакль «Замужняя невеста»

© Елена Лапина / Государственный академический театр имени Моссовета

Спектакль длится всего 1 час и 20 минут, но этого времени хватает, чтобы раскрыть каждого персонажа. Ни один из героев не кажется лишним или незаметным. Даже крепостная девка Грунька при отсутствии слов запоминается своим поведением и выражением лица. Например, в самом начале зал видит, как старательно она накрывает на стол в ожидании гостей: её движения аккуратные, плавные, а лицо спокойное и сосредоточенное. Но по мере происходящего Грунька, чью роль исполняет Евгения Лях, начинает всем своим видом показывать, как ей опостылели споры хозяйки дома с её гостями. В конце героиня и вовсе выносит таз с посудой и кидает его на стол с комичной злостью.

Каждого из персонажей можно полюбить за что-то своё: Вельдюзеву — за доброту и снисходительность, Варвару Саввишну — за тонкость души и мечтательность, Любима — за его озорство и харизму, а тётя Матрёна Карповна привлекает своей бодростью духа и любовью к развлечениям, несмотря на пожилой возраст.

Впрочем, больше всех блистает на сцене Наташа, которую играет Екатерина Девкина. По сюжету, её героиня ищет душевное родство с каждым из семьи мужа, тем самым показывая, что она не чужая. Иными словами, актриса должна сыграть понемногу каждого из героев. Особенно поражает сцена, когда Наташа, чтобы продемонстрировать свою образованность, отвечает на вопросы Максима Меркурьевича и называет множество имён философов, географических объектов и многое другое. Кроме того, впечатляет эмоциональная сцена в финале спектакля, когда Наташа, рыдая, доказывает семье мужа, что она такая, какой себя показывала.

Отдельного внимания заслуживает руководитель оркестра театра Матвей Костолевский. Его персонаж Пианист появляется на сцене за инструментом всего дважды, но зрителю даже может стать немного грустно, что музыка в его исполнении звучит совсем недолго.

Спектакль не получился бы столь эффектным без красивейших нарядов, за которые отвечает художник по костюмам Андрей Климов. «Замужняя невеста» — лёгкий и весёлый спектакль, который способен увлечь зал, заставить его на полтора часа забыть о внешнем мире и окунуться в XIX век, посмеяться, может быть, даже увидеть себя или своего родственника в ком-то из персонажей, наполниться положительными эмоциями и отдохнуть. Это тот случай, когда за отличным юмором есть смысл и жизненность.