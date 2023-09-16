Ностальгия для взрослых и праздник для детей: в Театре имени Моссовета выходит спектакль «Бременские музыканты»

В Театре имени Моссовета начинается показ музыкального спектакля для всей семьи «Бременские музыканты» в постановке Евгения Марчелли. Роли исполняют заслуженные артисты России Валерий Ярёменко, Андрей Межулис, Екатерина Гусева и Виталий Кищенко, а также актёры Алексей Трофимов, Глафира Лебедева, Влад Боковин, Александр Емельянов и многие другие. Постановка получилась увлекательной, красочной, с обилием разнообразных костюмов и со знакомой многим с детства музыкой Геннадия Гладкова. Представление понравится как взрослым зрителям, которых непременно охватит ностальгия, так и гостям помладше.

В Театре имени Моссовета стартует показ музыкального спектакля «Бременские музыканты» в постановке художественного руководителя площадки Евгения Марчелли. В основу легло либретто «Трубадур и его друзья» Василия Ливанова и Юрия Энтина.

На сцене разворачивается знаменитая история об искренней любви, о настоящей дружбе и преданности. По сюжету группа бродячих артистов — Трубадур, Кот, Пёс, Осёл и Петух — путешествует по стране и веселит публику музыкальными и цирковыми номерами. Одно из таких выступлений приходит посмотреть Глупый Король и его единственная наследница. Увидев друг друга, Принцесса и Трубадур тут же влюбляются и уже не представляют жизни порознь. Но Король не рад такому союзу: он считает, что его дочь заслуживает более статусного мужа. Трубадуру придётся проявить всю свою хитрость, ловкость и смекалку, чтобы получить возможность быть с Принцессой, а помогут ему в этом верные друзья.

Рассказчиком выступает королевский Шут, роль которого в разных составах исполняют Андрей Смирнов и Ваня Пищулин. Основных героев играют Олег Кузнецов и Андрей Межулис (Король), Глафира Лебедева и Дарья Емельянова (Принцесса), Алексей Трофимов и Нил Кропалов (Трубадур), Влад Боковин и Митя Фёдоров (Кот), Антон Аносов и Олег Отс (Пёс), Александр Емельянов и Михаил Филиппов (Осёл), Владимир Прокошин и Павел Усачёв (Петух), Екатерина Гусева и Дарья Таран (Атаманша), а также Виталий Кищенко и Валерий Ярёменко (Сыщик).

Каждый из блистательно сыгранных персонажей привлекает к себе внимание, но особенно ярко в своём образе выглядит Алексей Трофимов, из которого получился идеальный Трубадур. Герой в его исполнении — добрый, мечтательный, ради любви готовый пойти на хитрость. Отдельного внимания заслуживает его голос. Артист завораживающе исполнил все песни, звучащие в постановке, в частности знаменитую серенаду Трубадура «Луч солнца золотого». Чувственное и искреннее пение вызвало отклик у публики на специальном показе для прессы, и в тёмном зале, как на концерте, зрители по очереди начали включать фонарики на телефоне и раскачиваться, сидя на своих местах, в такт музыке.

Не менее эффектны Екатерина Гусева, чья Атаманша получилась невероятно красивой, властной и дерзкой разбойницей с мощным, чуть хрипловатым голосом, и Виталий Кищенко — его харизма и подача юмора во время песни Гениального Сыщика вызвала бурное восхищение как взрослых, так и юных зрителей.

В постановке звучат почти все композиции из советского анимационного фильма 1969 года.

Шут, Принцесса и Король в спектакле «Бременские музыканты»

© Елена Лапина / Государственный академический театр им. Моссовета

Неотъемлемой частью представления стали разнообразные и сложные костюмы, искусно изготовленные мастерами Театра имени Моссовета — Натальей Шубабко, Татьяной Скороходовой и Еленой Юриной. Наряды удачно дополняют образы и подчёркивают характерные черты каждого персонажа. Например, наряд Принцессы получился в стиле рок, что отражает её строптивый характер, а Атаманша и её банда разбойниц обвешаны драгоценностями и мехами и выглядят весьма эффектно во время исполнения песни «Говорят, мы бяки-буки».

Армия Короля также пестрит разнообразием костюмов — в ней даже есть ковбой, одетый в популярном сейчас стиле барбикор. При этом все персонажи на сцене и в рамках истории выглядят уместно и органично, а обилие цветов и нарядов совсем не отвлекает от сюжета и придаёт сказке яркости и жизнерадостности.

Евгений Марчелли создал настоящий праздник для всей семьи. Публика не увидит кардинально изменённую историю — это всё те же увлекательные и добрые приключения Трубадура и зверей-музыкантов, разбавленные некоторыми авторскими деталями и решениями, лишь украсившими спектакль. К примеру, на сцене, обсыпанной конфетти, артисты взаимодействуют с залом и даже инициируют небольшую игру, которая особенно понравится детям.

Спектакль смотрится на одном дыхании и вызывает улыбку, не сходящую с лица на протяжении всего представления. Развернувшаяся история выглядит целостно, увлекательно, причём как для взрослых, которые с ностальгией могут вспомнить детство, так и для младшей аудитории — её постановка учит важности любви, доброты, дружбы и верности своему слову.