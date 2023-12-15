Классика в новом прочтении: в Большом театре прошла премьера балета «Пиковая дама»

В Большом театре 14 декабря состоялась премьера балета «Пиковая дама», основанного на опере П.И. Чайковского и повести А.С. Пушкина. Хореографом выступил Юрий Посохов, ранее работавший над такими спектаклями, как «Герой нашего времени» и «Чайка». Он создал масштабную и мистическую историю с современными акцентами. В постановке задействованы как известные артисты труппы театра, так и молодые таланты. Роль Германа исполнил Игорь Цвирко, партию Лизы разыграла Елизавета Кокорева, а образ старой графини на сцене талантливо воплотил Вячеслав Лопатин. Над музыкой работал композитор Юрий Красавин. Подробности — в материале RT.

На исторической сцене государственного академического Большого театра России 14 декабря состоялась премьера балетной постановки «Пиковая дама», основанной на одноимённой повести А.С. Пушкина.

Хореографом спектакля выступил Юрий Посохов, сотрудничающий с Большим театром давно. Ранее он ставил такие проекты, как «Золушка», «Чайка», «Герой нашего времени». Идея представить «Пиковую даму» зародилась у Посохова после смерти британского хореографа Лиама Скарлетта.

«Пиковая дама» — один из последних его спектаклей, я видел его в Датском королевском балете. Там потрясающая концовка, фантастический монолог Германна — будто Лиам предопределил свой трагический уход, — цитирует хореографа пресс-служба Большого театра. — Но общая концепция для меня как русского человека показалась странной: графиня была такой молодой светской львицей. И во мне зародилось желание поставить «Пиковую даму» по-своему».

Либретто к балету написал сценарист Валерий Печейкин. За основу партитуры взята музыка П.И. Чайковского, адаптированная петербургским композитором Юрием Красавиным.

Сюжет произведения А.С. Пушкина знаком многим: молодой инженер Германн живёт скромно и старается накопить состояние. Он увлечён картами, но вместо того, чтобы играть, предпочитает наблюдать за процессом. Однажды его знакомый Томский рассказывает историю о том, как его пожилая бабушка — графиня — в молодости проиграла крупную сумму, а когда пришла попросить в долг у графа Сен-Жермена, тот ей раскрыл секрет трёх выигрышных карт. Благодаря этой тайне графине удалось отыграться.

Узнав об этом, Германн соблазняет Лизу, воспитанницу графини, а позже проникает в спальню к пожилой даме с незаряженным пистолетом в руке, чтобы выведать у неё тот самый секрет. От страха у женщины случается сердечный приступ, и она умирает. После этого Германна начинают посещать пугающие видения, а ночью к нему является призрак графини и называет выигрышные карты: тройка, семёрка, туз. После визита покойницы Германн становится одержим тремя картами — они мерещатся ему повсюду и во всех окружающих.

Когда в Санкт-Петербург приезжает известный картёжник Чекалинский, Германн решает сыграть с ним и первые два раза побеждает. На третий он, сам того не осознавая, ставит все деньги не на туз, который должен принести ему победу, а на пиковую даму. Молодой человек проигрывает всё, а на карте вместо изображения дамы видит графиню, усмехающуюся над ним. Разорившийся и сошедший с ума мужчина попадает в психиатрическую больницу, где постоянно бормочет себе под нос: «Тройка, семёрка, туз».

Балет «Пиковая дама»

© Пресс-служба «Большого театра»

Обречённый Герман и пожилая графиня в исполнении Лопатина

Зритель «Пиковой дамы» увидит масштабную двухактовую постановку, сочетающую в себе классический балет и современные элементы. Начинается она с петербургского бала, на котором присутствует графиня с Лизой и Герман (в оригинальном произведении герой носил фамилию Германн, в то время как в либретто П.И. Чайковского и в данном балете персонажа зовут Герман). Уже в самом начале публика чувствует незримую связь между главным героем и пожилой дамой.

Артисты Большого театра тонко и очень эмоционально передают характеры и поведение своих персонажей. Эмоции героев считываются легко и отзываются в душе в нужный момент болью, состраданием, а порой даже страхом.

Роль Германа на сцене талантливо исполняет премьер Большого балета Игорь Цвирко. Артист превосходно держится на сцене и выполняет все балетные движения с точностью и именно так, как должен это видеть зритель — легко. Герман Цвирко получился очень взволнованным, опасливым, но решительным. По словам самого артиста, его персонаж будто знал заранее, какой исход его ожидает в финале.

«Мой Герман в глубине души как будто бы знает, что с ним будет. Он уже отчасти обречён на свою судьбу. Поэтому с первых минут эта мысль не даёт ему покоя, мешает ему просто существовать и быть обычным человеком. Мой Герман обречён», — рассказал артист во время презентации постановки.

Цвирко отметил, что тщательно готовился к исполнению своей партии: смотрел другие спектакли по этому произведению русского классика, слушал оперу, и его труд несомненно заметен зрителю.

«Когда мы только узнали, что будет спектакль «Пиковая дама», я начал узнавать обо всех возможных постановках, сделанных ранее. И по крупицам составлял некое видение своего Германа, который предстанет перед публикой», — признался артист.

Прекрасной, чувственной и в то же время сильной предстаёт Лиза в исполнении примы-балерины Большого театра Елизаветы Кокоревой. Её героиня полна добра и веры в лучшее: она заботится о графине, любит её и очень страдает, когда та умирает. Кокоревой удаётся передать тонкость натуры и в то же время силу духа своего персонажа.

По её словам, изначально героиня повести Пушкина представлялась ей иначе.

«Я видела Лизу более спокойной, умиротворённой, нежной и, конечно же, смелой, но Юрий Михайлович дал цель — показать, что в нашем спектакле Лиза очень сильная женщина», — объяснила балерина.

Наблюдать за Елизаветой Кокоревой в этой партии — огромное удовольствие. Её движения отточенные, но в то же время плавные и пластичные, полностью передают характер героини. Артистка будто летает по сцене, чем завораживает зрителя.

Образ приятеля Германа — Томского — воплощает заслуженный артист России Артём Овчаренко, который не может не привлечь внимание амплитудой и красотой своих движений.

Его персонаж получает всё без особого труда: радуется жизни, играет в карты и с лёгкостью побеждает, зная выигрышную комбинацию.

«Мой герой, как мне кажется, является антиподом Германа, потому что для него мир делает всё возможное, а я ничего не делаю для этого. Он знает комбинацию трёх карт, которые позволяют ему выигрывать. И он делает это легко, он удачлив, а Герман, наоборот, старается делать всё возможное, но ему не везёт. И мой герой является проводником для Германа в этот карточный мир», — пояснил Артём Овчаренко.

Он также признался, что при подготовке своей партии старался сделать Томского ярче: менее безликим и равнодушным.

Отдельного внимания заслуживает удивительный актёр и танцовщик балета Вячеслав Лопатин, которого поначалу сложно узнать в образе старой графини. Артист органично смотрится в этой партии. Его движения передают усталость графини от светских мероприятий. Во втором же акте зритель видит более динамичного призрака графини, который уже вызывает не сочувствие, а волнение и страх. Очень впечатляющим, до мурашек, выглядит финальная часть спектакля, когда призрак, появляясь из-под игрового стола, будто затягивает в пучину ужаса главного героя.

Все задействованные в постановке артисты с особым вниманием готовили свои партии, изучали характеры персонажей, отчего прекрасно вжились в роли, дав возможность зрителю полностью погрузиться в мистическую историю, разворачивающуюся на сцене.

«Артисты все разные, у каждого из них своя индивидуальность. Могу сказать, что они помогали, и мне приятно ещё то, что у нас в балете бок о бок работают и маститые артисты, и в то же время совсем молодые, даже те, кто выпустился в том году», — рассказал Юрий Посохов.

Балет «Пиковая дама»

© Пресс-служба «Большого театра»

Цвета как отражение одержимости

Атмосферы таинственности и мистики не было бы без соответствующих декораций, музыки и костюмов. И в данном случае все элементы, как пазлы, сложились в одну безупречную картинку.

Сценография впечатляет интересными решениями художницы-постановщицы Полины Бахтиной. Некоторые детали напоминают о времени, в котором существуют герои Пушкина в повести, другие же дают понять зрителю о новом, современном прочтении текста.

Как правило, декорации сменяют друг друга по ходу постановки, тем не менее есть одна неизменная деталь, которую можно видеть практически в каждой сцене — кубическая минималистичная прозрачная комната. Это уникальный элемент, который, в зависимости от разворачивающихся событий, имеет разное назначение. В то же время это весьма небольшое закрытое пространство будто бы олицетворяет жизнь главного героя — он заложник своей судьбы и одержимости.

Как рассказала Полина Бахтина, команда старалась сделать спектакль кинематографичным и в жанре хоррор.

«Мы хотели сделать настоящий хоррор-балет, если можно так выразиться. Поэтому много визуальных трансформаций, что-то кажется, что-то мерещится. Очень каноничная и эффектная история», — пояснила художница.

Между тем, костюмы героев не менее впечатляющие и с намёком на современность. Например, форма офицеров, верх которой напоминает бомбер.

«Что касается костюмов — это не историческая конструкция. Это новое прочтение, и мне очень важно было дать адреса, дать метки современности. В принципе, я делала некий эпос. Это и про сегодняшний день, и про изначальное время написания повести Пушкина. Поэтому вы найдёте много аллюзий и отсылок к историческому периоду», — рассказала Бахтина.

В первом акте постановки преобладают светлые оттенки, в то время как дальше зритель видит мрачные и яркие цвета: красный, тёмно-синий, чёрный, фиолетовый. Можно предположить, что смена палитры связана с эмоциональным тоном происходящего: сначала всё мирно и вполне радостно, но смерть графини приносит горечь утраты и страх. Также цветовые решения могут олицетворять степень одержимости Германа.

Музыка в исполнении оркестра под руководством дирижёра Павла Клиничева прекрасно дополняет развернувшуюся историю и в определённые моменты создаёт нужный настрой. Благодаря добавленным инструментам — барабаны, рояль, аккордеон — музыка Чайковского звучит по-новому, с большей долей мистики, и безупречно сочетается с хореографией. К слову, именно это стало одной из основных причин, по которой партитуру великого композитора пришлось переосмыслить.

«Пиковая дама» не оставит равнодушным любого зрителя. Юрию Посохову и всем, кто был причастен к созданию постановки, удалось представить известный всем текст по-новому, масштабно и блистательно. С первой и до последней минуты публика будто живёт в мрачной истории, которую разыгрывают талантливые артисты труппы Большого театра.