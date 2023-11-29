Пляжная вечеринка и стейк для кинодивы: в Театре эстрады состоялась премьера танцевальной постановки «История в отеле»

В Московском театре эстрады состоялась премьера шоу «История в отеле». Как ясно из названия, действие разворачивается в гостинице, а в центре событий оказываются постояльцы и персонал. Сюжет раскрывается исключительно посредством музыки и хореографии, поставленной преимущественно на базе латиноамериканской программы спортивно-бальных танцев. Над проектом работали 26 лучших танцоров России. Режиссёром выступил худрук Театра имени Владимира Маяковского Егор Перегудов, а генеральным продюсером — чемпион мира по латиноамериканским танцам Денис Тагинцев.

Во вторник, 28 ноября, в Московском театре эстрады состоялась премьера танцевального шоу «История в отеле». Генеральным продюсером проекта стал чемпион мира по латиноамериканским танцам, двукратный победитель телепрограммы «Танцы со звёздами» Денис Тагинцев. Режиссёром выступил художественный руководитель Театра имени Владимира Маяковского Егор Перегудов.

«История в отеле» — беспрецедентный для России проект. В постановке заняты 26 лучших танцоров страны, более половины из которых являются чемпионами мира. Среди них — такие известнейшие в танцевальном сообществе артисты, как Анна Мельникова, Дарья Палей, Антон Карпов, Эльдар Джафаров, Дина Ахметгареева.

Как отметил Денис Тагинцев в разговоре с RT, практически все артисты сразу согласились участвовать в проекте. Причиной такой всеобщей готовности, помимо уникальности шоу, он считает непростую ситуацию, в которой в последнее время оказались многие российские деятели культуры, танцоры в том числе.

«Сейчас у танцев в России своеобразная судьба. Танцорам тяжело выезжать за границу — на турниры, чемпионаты. Поэтому танец становится очень локальным. А танцорам и артистам этого жанра важно хотя бы как-то сейчас проявлять свою активную творческую составляющую... Наверное, правильное время и правильная атмосфера создали такую команду», — говорит Тагинцев.

Репетиция шоу «История в отеле»

РИА Новости

© Максим Блинов

Естественно, учитывая бэкграунд участников проекта, от них не приходится ожидать ничего, кроме сложнейшей хореографии и её безупречного исполнения. И ожидания даже искушённого в искусстве танца зрителя в полной мере оправдываются: на сцене разворачиваются эффектные номера, представляющие собой преимущественно вариации латиноамериканских спортивно-бальных танцев. Впрочем, профессионалы в этой области заходят и на территорию соседей — пробуют себя в иных направлениях. В групповых номерах можно увидеть элементы народных танцев и фигуры в стиле вог (vogue). Запоминается и танго в исполнении Николая Пантюхина и Дины Ахметгареевой под одну из наиболее узнаваемых композиций из фильма «Запах женщины», а также нежный и очень эффектный акробатический номер.

«Я нахожусь под огромным впечатлением от физических возможностей ребят, танцующих на сцене. Есть номер, в котором Денис Таганцев танцует с Александрой Акимовой, и они выполняют нечто такое, что декорации, да и вообще всё вокруг становится неважным. Совершенно потрясающий танец со сложнейшим рисунком, эффектными поддержками и акробатикой. Танец чемпионов мира — это очень ощущается. И когда такое видишь, понимаешь, ради чего это шоу затевается», — сказал RT Егор Перегудов.

Хотя при подготовке шоу была установлена чёткая иерархия — на площадке главный режиссёр, а постановкой танцев руководят пятеро хореографов, у каждого из которых есть зона ответственности, — у артистов была возможность высказываться и привносить в общий проект что-то своё.

«Мне кажется, что наше шоу — одно из немногих мест, где собрались люди из танцевального сообщества и не конкурируют друг с другом. Все здесь ради одного процесса, поэтому не возникает никаких конфликтов или чего-то вроде «я встану в первую линию», — отметил Тагинцев.

Репетиция шоу «История в отеле»

РИА Новости

© Максим Блинов

По словам Егора Перегудова, имеющего большой театральный опыт, но не занимающегося танцами, все сложности, которые возникли при сотрудничестве с непривычным для него коллективом, в то же время являются и достоинствами этой работы.

«В театре я, конечно, больше могу подсказать артисту, а артист, бывает, старается влезть в режиссуру. А здесь есть очень чёткое разделение. Я восхищаюсь профессиональными возможностями танцоров, работающих на сцене, — они мастера. Странно, если я буду настаивать на других движениях и рисунке: на это есть хореографы, они определённо лучше меня знают. А танцоры и хореографы доверяют моей режиссуре: они видели мои спектакли, понимают, что есть вещи, которые я вижу со стороны, за которые отвечаю, и идут за мной. Так что тут никаких конфликтов или сложностей нет», — рассказал постановщик.

Несмотря на обилие танцевальных номеров, «История в отеле» — это не типичный мюзикл. Здесь совсем нет диалогов, но при этом присутствуют как сквозной сюжет, проходящий через всё шоу, так и отдельные для каждого номера линии.

«Мне кажется, это очень правильный формат. Танец живёт в каждом — вне зависимости от того, умеет человек танцевать или нет. Всё равно внутренний порыв сердца, души и тела говорит, что мы рождены, чтобы двигаться. Поэтому, мне кажется, мы должны в людях взбудоражить это чувство», — объяснил Денис Тагинцев.

Репетиция шоу «История в отеле»

РИА Новости

© Максим Блинов

Как ясно из названия постановки, действие разворачивается в отеле. В течение полуторачасового представления зрители узнают о непростой судьбе пары, воспитывающей трёх детей и танцующей рок-н-ролл в те редкие моменты, когда младший — грудничок — спит, проследят за фантазиями и приключениями романтичной горничной, восхитятся целой командой мужчин-поваров, танцующих пасодобль с ножами во время приготовления идеального стейка для кинодивы, увидят девичник и свадебный танец, а также пляжную вечеринку, зажигательный танец в застрявшем лифте и многое другое. Все эти истории так или иначе завязаны на любви.

Сюжеты раскрываются посредством пластики, хореографии и эмоций артистов, драйва которых хватает, чтобы зарядить весь зал, а также музыки. При этом большинство персонажей даже в таком формате переживают некоторые трансформации по ходу развития истории, а в бессловесном повествовании есть место и легко считывающимся иронии и юмору.

«У истории, рассказанной языком танца, и у истории в драматическом театре разные законы. Первая — телесная, значение имеют движения, хореография, пластика. Вторая больше опирается на артиста, на психологию, эмоции, она более текстоцентрична, завязана на драматургии», — объясняет Егор Перегудов.

Декорации и костюмы артистов яркие, но (за редким исключением) довольно лаконичные по сравнению с теми, которые можно увидеть в классических театральных спектаклях или мюзиклах. Но следует понимать, что, поскольку во главе шоу стоит танец, многие художественные решения диктовались спецификой этого вида искусства.

Репетиция шоу «История в отеле»

РИА Новости

© Максим Блинов

Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение постановки. На сцене звучат многочисленные зарубежные хиты — это и композиции из фильмов «Охотники за привидениями», «Ла-Ла Ленд», «Грязные танцы», и Livin' La Vida Loca Рики Мартина, и Mamma Mia группы ABBA, и Beggin' Maneskin, и I Don't Want to Miss a Thing коллектива Aerosmith, а также Bella ciao, музыка для сиртаки и многое другое. В гармонии с остальными элементами шоу всё это смотрится настолько зажигательно, что оторваться от происходящего на сцене просто невозможно. И если в первом акте свои эмоции от увиденного громко выражают лишь некоторые зрители, то во втором к ним присоединяются и те, кто сначала сдержанно молчал.

Интересно, что «История в отеле» задумывалась не как разовый проект: у команды есть большие планы на дальнейшую совместную работу. Как рассказал Денис Тагинцев, танцевальное шоу «Гранд» — это бренд.

«История в отеле» — дебютная постановка нашей компании. Безусловно, мы создаём её не для того, чтобы в декабре устроить фуршеты, отметить Новый год и забыть как страшный сон. Конечно, мы хотим год катать дальше, мы хотим второй сезон. У нас большие планы — хотим сделать шоу 18+, детскую постановку, новогоднюю», — говорит продюсер.

Работая над шоу, авторы вдохновлялись такими всемирно известными проектами, как Cirque du Soleil и Burn the Floor, а своей целью выбрали в том числе популяризацию танца в стране.

«Я сам всю жизнь танцую, и с детства — с пяти лет, когда начал заниматься, — у меня была какая-то миссия: хотел открыть что-то, чтобы люди учились танцевать. И потом, в сознательном возрасте, я понял, что хочу, чтобы танцы были на новом этапе своего развития, чтобы люди влюблялись в танцы. Это, кстати, возможно, у меня произошло после первого сезона «Танцев со звёздами», когда я увидел шоу-составляющую и понял, что и простым людям — например, сотрудникам банков, работникам других сфер — интересны танцы. И мне кажется, что нам надо удивлять», — говорит Тагинцев.

Приведёт ли «История в отеле» в танцы далёких от этого искусства людей — покажет время. Однако заряд позитивных эмоций и сильнейший импульс в этом направлении зрителям гарантирован: с каждым новым номером оказывается всё сложнее усидеть в кресле, а под песню из «Маски» многие скорее всего вспомнят о полицейских, которые в фильме держат под прицелами главного героя, но, когда он начинает петь и танцевать, сами не могут удержаться от ритмичных движений и испытают подобные чувства.

Зрительские показы шоу начнутся 13 декабря в Москве. В апреле запланированы гастроли коллектива в Санкт-Петербурге, а в июле — в Сочи. Кроме того, по словам Дениса Тагинцева, у организаторов есть планы показать представление за границей.