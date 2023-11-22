«Добрая сказка с мистическим колоритом»: Imperial Orchestra представит в Москве панк-сказку «Король и Шут»

Симфонический оркестр Imperial Orchestra 24 ноября впервые представит в Москве панк-сказку «Король и Шут». Порядка 120 музыкантов и приглашённые вокалисты исполнят главные хиты одной из самых знаковых рок-групп в истории российского шоу-бизнеса в новой аранжировке и интерпретации. Четырёхуровневая сцена, свет и вставки из нашумевшего сериала призваны погрузить зрителей во вселенную, созданную коллективом «Король и Шут». Подробнее о подготовке к постановке и деталях шоу — в материале RT.

Imperial Orchestra готовит постановку по песням знаменитой российской панк-рок-группы «Король и Шут». Симфоническую сказку представят 24 и 25 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве и 8 декабря в Казани.

В рамках подготовки к выступлению на репетиции оркестр исполнил знаковые песни коллектива в различных аранжировках, как инструментальных, так и с участием хора и приглашённых вокалистов.

По словам художественного руководителя оркестра Александра Дулина, идея создания симфонической панк-рок-сказки пришла на фоне резко возросшего интереса молодой аудитории к творчеству «Короля и Шута», в частности на фоне выхода одноимённого сериала. В основу шоу легла история, созданная Дулиным. Главным героем является Шут, который одновременно оказывается ещё и ведущим концерта.

Директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили, в свою очередь, отметил важность музыкальной составляющей и вселенной, созданной «Королём и Шутом».

«Сказочная вселенная группы даёт возможность бесконечно экспериментировать с любыми форматами, открывая для фанатов новые грани творчества группы. А Imperial Orchestra славится виртуозным исполнением саундтреков к популярным фильмам и сериалам. Поэтому мы решили объединить атмосферу безбашенных выступлений «Короля и Шута» и оркестровое звучание», — отметил Мазавришвили в беседе с RT.

Выступление сопровождается эффектным световым шоу и вставками из сериала, что, по задумке автора, должно способствовать более глубокому погружению зрителя в атмосферу песен «КиШа». При этом основной акцент сделан именно на сказочности повествования, игре в персонажей творчества группы. Дулин также уточнил, что для большего эффекта был проработан образ каждого из музыкантов на сцене — в частности, индивидуальный грим.

Помимо хора, в представлении примут участие финалисты проекта «Песни на ТНТ» Кристина Кошелева и Максим Свобода, которые исполнят ведущие вокальные партии в большинстве номеров. Всего же на сцене выступит коллектив, насчитывающий порядка 120 человек. А управлять оркестром будет не кто иной, как Мёртвый Анархист.

© Пресс-служба «Яндекс Афиши»

«Наше шоу отличается от привычного формата симфонического оркестра. Это настоящий перформанс… Такого звучания «Короля и Шута» вы ещё точно не слышали. И, как я уже сказал, шоу будет интересно не только поклонникам, но и тем, кто раньше никогда не слушал песни «Короля и Шута». Это могут быть родители, которые приведут с собой своих детей, или подростки, впервые услышавшие «Куклу колдуна» в трендах Tik Tok, а также те, кто впервые соприкоснулся с творчеством группы благодаря сериалу, погрузился в панк-культуру на выставке и теперь пришёл послушать симфоническое звучание уже привычных треков», — рассказал Мазавришвили.

В состав Imperial Orchestra входят музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга, и, по словам художественного руководителя, на стадии подготовки между ними возникали нешуточные баталии и творческие споры из-за разницы в видении произведений, например — как именно исполнять «Куклу колдуна». Однако по ходу репетиций артисты не только прекратили конфликтовать, но и стали настоящими друзьями.

Александр Дулин отметил, что авторы значительно усложнили композиции «Короля и Шута», проделав огромную работу и прописав партитуры под каждый инструмент оркестра. Задачей было создать уникальное звучание, сохранив при этом узнаваемость и самобытность оригинального материала.

«Как таковой раскладки партитур не было. Мы писали всё с нуля. К примеру, в треке «Мёртвый Анархист», который открывает шоу, совершенно иначе переосмыслена музыкальная фактура, а песня «Помнят с горечью древляне» стала потрясающей инструментальной композицией для солирующей флейты… Всё это — наш взгляд на вселенную «Король и Шут», которая увлекает своей сказочностью и историей», — рассказал Дулин RT.

Помимо классического набора струнных, духовых, клавишных и ударных, в шоу задействован орган — именно с него начинается вступительная партия одного из главных хитов «КиШа» — «Проклятого старого дома». При этом 250-килограммовый цифровой инструмент является полноценной частью перформанса и поднимается на пятиметровую высоту вместе с музыкантом-Дракулой. Но главное в шоу — всё же сказочная составляющая.

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«В юности я был ярым фанатом группы, при этом получил высшее музыкальное образование и возглавил наш оркестр. В нашем творчестве мы пытались соединить настоящий мир симфонического искусства и при этом не «навредить» истинным поклонникам группы… Для меня «Король и Шут» — это не панки, это именно добрая сказка с мистическим колоритом, написанная в стилистике панк-рока. Недаром у группы огромная детская аудитория, которой точно никогда не будет у Sex Pistols или Exploited. Волшебные миры, истории, юмор, страшилки — всё это делает творчество Горшенёва и Князева буквально народным и таким увлекательным. Поэтому этот материал может и должен быть симфоническим, красочным и богатым», — рассказал Дулин.