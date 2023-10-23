Выставка «Панк-культура. Король и Шут» откроется 3 ноября в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на организаторов.
Петербургская выставка будет дополнена информацией об истории панка в городе. Также можно будет увидеть ранее не выставлявшиеся личные вещи Михаила Горшенёва.
Одним из кураторов проекта является музыкант, художник и автор песен групп «Король и Шут» и «КняZz» Андрей Князев.
«Мы хотели выйти на мощный всероссийский уровень и в итоге вышли, причём без продюсерской помощи, без коммерческого плана, а только на собственной инициативе и будучи услышанными народом. И я очень рад, что выставка открывается в Санкт-Петербурге», — отметил музыкант.
Ранее сообщалось, что выставка пройдёт в общественном пространстве «Севкабель Порт».