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Выставка «Панк-культура. Король и Шут» откроется 3 ноября в Петербурге

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Выставка «Панк-культура. Король и Шут» начнёт работу в Санкт-Петербурге 3 ноября. В Москве экспозицию посетили 110 тыс. человек.
Выставка «Панк-культура. Король и Шут» откроется 3 ноября в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на организаторов.

Петербургская выставка будет дополнена информацией об истории панка в городе. Также можно будет увидеть ранее не выставлявшиеся личные вещи Михаила Горшенёва.

Одним из кураторов проекта является музыкант, художник и автор песен групп «Король и Шут» и «КняZz» Андрей Князев.

«Мы хотели выйти на мощный всероссийский уровень и в итоге вышли, причём без продюсерской помощи, без коммерческого плана, а только на собственной инициативе и будучи услышанными народом. И я очень рад, что выставка открывается в Санкт-Петербурге», — отметил музыкант.

Ранее сообщалось, что выставка пройдёт в общественном пространстве «Севкабель Порт».

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