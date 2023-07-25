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Выставка «Панк-культура. Король и Шут» откроется в Петербурге осенью

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Московская экспозиция «Панк-культура. Король и Шут», собравшая в столице более 110 тыс. гостей, отправится осенью в Санкт-Петербург.
Выставка «Панк-культура. Король и Шут» откроется в Петербурге осенью
  • © "Яндекс Афиша"

Мероприятие откроется в ноябре в общественном пространстве «Севкабель Порт». Посетители ознакомятся с зарождением и развитием панк-движения в России, а также с историей возникновения группы «Король и Шут». Выставка будет дополнена аутентичными экспонатами, относящимися не только к коллективу, но и к истории движения в Ленинграде в целом.

«Принимая решение показать выставку в Петербурге, мы основывались на двух факторах: высокий интерес к теме панк-культуры и истории группы «Король и Шут», который мы увидели в Москве, и желание сделать, по сути, пересборку выставки с акцентом на Ленинград и Петербург в истории отечественного панка и группы «Король и Шут» соответственно. Мы хотим сделать выставку в Петербурге такой, чтобы она была интересна тем нашим зрителям, которые её уже видели в Москве, то есть она должна отличаться от первого сезона», — рассказал продюсер выставки Александр Кармаев.

По данным «Яндекс Афиши» московская экспозиция входила в топ-10 событий города на протяжении пяти месяцев, начиная с открытия в марте.

Ранее «Кукла колдуна» и «Лесник» были признаны самыми популярными песнями «Короля и Шута» среди россиян.

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